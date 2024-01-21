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الاحتلال يعتقل 6170 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

1/21/2024 2:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع عدد المعتقلين من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة إلى 6170 منذ معركة طوفان الأقصى، وفق ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير.

وأوضحتا أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

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