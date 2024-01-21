الاحتلال يعتقل 6170 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل 6170 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر
التاريخ
1/21/2024 2:24:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفع عدد المعتقلين
من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة إلى 6170 منذ معركة طوفان
الأقصى، وفق ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير.
وأوضحتا أن هذه
الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا
لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
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