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بدء العد التنازلي للمؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح

1/21/2024 2:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، يستعد المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح لأن يكون إنجازًا هامًا في ميدان الحوار العالمي.

تحت رعاية كريمة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ينظم المؤتمر من قبل مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش والأمم المتحدة، بدعم من مكتب أبو ظبي للمؤتمرات والمعارض، لبداية العد التنازلي رسمياً، مع بقاء شهر واحد فقط لانطلاق الحدث الكبير في 20 و21 فبراير 2024. في مركز أبوظبي الوطني للمعارض

وعبر المنظمون عن ثقتهم في أن الحدث سيكون ناجحًا بكل تأكيد. مع وضع اللمسات الأخيرة للتحضيرات والتخطيط والتنسيق الدقيقين لضمان تجربة سلسة ومؤثرة لأكثر من 2000 حاضر ومشارك متوقعين. وسيتضمن المؤتمر أكثر من 50 متحدثًا من الجهات الحكومية والأكاديمية والمنظمات العالمية، مما يوفر آفاقًا متنوعة حول تقاطع الحضارات وتعزيز التسامح من خلال مناقشات علمية وبحثية، ليشمل المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تبادل التجارب التاريخية، ودور الثقافة في تعزيز التعايش، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الثقافية في المجتمعات المعاصرة.

وسيلقي الكلمة الافتتاحية معالي ميغيل أنخيل موراتينوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لمنظمة الامم المتحدة لتحالف الحضارات وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، وخلال حفل الافتتاح سيتم الإعلان عن شخصية العام للتسامح وإطلاق أول مجلة علمية محكمة لعلوم الحضارات والتسامح.

تحدث الدكتور فراس حبال – رئيس مركز باحثي الامارات للدراسات والبحوث: تمثل المجلة الدولية لحوار الحضارات والتسامح خطوة نوعية في تلاقي التكنولوجيا والقيم الإنسانية لتجسيد الإمكانيات اللامحدودة للابتكار البشري ليكون شاهد على قدرتنا على استخدام الابتكار كقوة للتغيير الإيجابي في تنمية المجتمعات والمستقبل

ويهدف المؤتمر إلى دراسة تعزيز التفاهم والتعاون بين الحضارات المختلفة بمفهوم علمي وبحثي. وسيجمع الخبراء والأكاديميين والمهتمين من مختلف المجالات لمناقشة القضايا العلمية والبحثية المرتبطة وتعزيز قيم التسامح والتعايش. سيوفر المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع العلمية، مثل تبادل الخبرات والدروس المستفادة من التاريخ، ودور الثقافة والتحول الثقافي في تعزيز التعايش، وتعدد الثقافات في المجتمعات المعاصرة، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الحضارية، والاستثمار في تنمية المجتمعات، وإلقاء الضوء على أهمية الحوار بين الحضارات وتعزيز التسامح والتفاهم المتبادل.
ومن جانبه أكد الدكتور فواز حبال – رئيس المؤتمر والأمين العام لمركز باحثي الامارات، عن أهمية الدراسة البحثية في مجالات التسامح والتعايش بين الحضارات والذي تستند على الأدلة التطبيقية والبحث العلمي لتوجيه المفاهيم العلمية والممارسات وطرح برامج أكاديمية والتي تشكل مستقبل الحضارات المشترك
وفي ختام المؤتمر سيتم تكريم الجهات المشاركة والمؤثرين والشركاء في هذا الحدث العالمي الكبير وذلك من خلال تقديم درع المؤتمر الذي يمثل تقديرا لدورهم الكبير في تنمية الحضارات وتشجيع العمل البحثي في مجالات التسامح ولمكانتهم الرفيعة لما أولوه من عناية ورعاية لاستدامة المجتمعات الحضارية في الوطن العربي والعالم.

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