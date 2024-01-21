أكثر من 25 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

أكثر من 25 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
1/21/2024 2:24:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25105 شهداء، و62681 مصابا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة، راح ضحيتها 178 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية.--(بترا)
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