الحوثيون: عشرات السفن رفعت لافتة لا علاقة لنا بإسرائيل وعبرت بأمان

الحوثيون: عشرات السفن رفعت لافتة لا علاقة لنا بإسرائيل وعبرت بأمان
التاريخ
1/21/2024 2:24:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت جماعة الحوثي أن 64 سفينة عبرت البحر الأحمر "بأمان"، بعد أن رفعت لافتة: "لا علاقة لنا بإسرائيل"
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي على منصة "إكس" إن أبسط حل يسمح بمرور السفن بأمان أثناء عبورها من البحر الأحمر، هو أن تضع عبارة "لا علاقة لنا بإسرائيل"، في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها.-(وكالات)
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