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الحوثيون: عشرات السفن رفعت لافتة لا علاقة لنا بإسرائيل وعبرت بأمان

1/21/2024 2:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت جماعة الحوثي أن 64 سفينة عبرت البحر الأحمر "بأمان"، بعد أن رفعت لافتة: "لا علاقة لنا بإسرائيل"
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي على منصة "إكس" إن أبسط حل يسمح بمرور السفن بأمان أثناء عبورها من البحر الأحمر، هو أن تضع عبارة "لا علاقة لنا بإسرائيل"، في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها.-(وكالات)

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