عائلات الأسرى في غزة تعتصم أمام مقر إقامة نتنياهو

عائلات الأسرى في غزة تعتصم أمام مقر إقامة نتنياهو
التاريخ
1/21/2024 2:24:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة ستبدأ الليلة اعتصاما مفتوحا أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.-(وكالات)
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