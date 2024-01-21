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عائلات الأسرى في غزة تعتصم أمام مقر إقامة نتنياهو

1/21/2024 2:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة ستبدأ الليلة اعتصاما مفتوحا أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.-(وكالات)

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