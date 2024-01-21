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في غزة.. إسرائيل تمتنع عن اتخاذ القرارات

1/21/2024 2:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل
21/1/2024

المؤتمر الصحفي الذي عقده بنيامين نتنياهو تم عقده بصورة مستعجلة مساء الخميس الماضي، قبل لحظة من المقابلة مع الوزير غادي ايزنكوت في برنامج "عوفداه" في القناة 12. هذا لم يكن حدثا يقطر أمنا. في أوساط معظم المواطنين تتراكم الآن التخوفات من التصعيد في الشمال، وتضاف إلى عدم الثقة المتزايدة الذي يثيره هذا الشخص الذي يجب عليه توجيه الحرب. أول من أمس نسبت عمليتا اغتيال لإسرائيل، في دمشق وقرب مدينة صور في لبنان.
الظهور الأخير لنتنياهو ولد الانطباع البائس والمخيب للآمال. رئيس الحكومة ظهر وكأنه في حملة انتخابية. التشويش والخوف الذي بثه ظهوره بعد الهجوم المفاجئ والقاتل لحماس في النقب الغربي في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، حلت محله الغطرسة والروح الهجومية، التي تم توجيهها بالأساس للمراسلين الذين تجرأوا على توجيه أسئلة صعبة جدا له أكثر مما فعل مراسلو القناة 14 (الذين مرة أخرى كان من حسن حظهم توجيه السؤال الأول). ونتنياهو رفض بشكل حازم الاعتراف بأي خطأ أو تحمل المسؤولية، حتى لو جزئية، عن الاخفاقات التي مكنت من اندلاع الحرب.
فوق كل ذلك كان يحلق الإدراك، الذي هو بالنسبة له، بأن عدم اتخاذ القرارات هو في الحقيقة سياسته الأساسية. وعندما لم يقم نتنياهو بمناوشة مباشرة مع وسائل الإعلام، فأنه وعد بحرب طويلة لمدة سنة على الأقل، ورفض مناقشة الوضع النهائي للمعركة ضد حماس في قطاع غزة، وتملص من التطرق بشكل مباشر إلى محنة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة في وضع خطير على حياتهم، وتجاهل الوضع الذي يزداد تعقيدا في الضفة الغربية.
هذه الأقوال كانت مناقضة لأقوال رئيس الأركان السابق غادي ايزنكوت في مقابلته مع ايلانا ديان بعد ساعتين تقريبا. المأساة الشخصية لعائلة ايزنكوت بعد قتل ابنها الجندي غال في جباليا في بداية كانون الأول (ديسمبر) نتج عنها موضوع عام كبير في مقابلة أجراها الأب الثاكل. الصدق والاستقامة التي تحدث بها عن ألم العائلة أثارت التماهي الكبير، لكن أيضا من الأجزاء الأقل شخصية في البرنامج كان يمكن معرفة الكثير. ايزنكوت اعترف بأن القيادة في إسرائيل لا تقول الحقيقة للجمهور عن الحرب. ورفض القول بأنه يثق بشكل شخصي بنتنياهو.
هو يثق بمنظومة اتخاذ القرارات في مجلس الحرب. وقد دعا إلى الدفع قدما وبسرعة بصفقة تبادل حتى بثمن باهظ، واقترح إجراء انتخابات جديدة خلال بضعة أشهر.
الظروف الأمنية والسياسية المعقدة تؤثر أيضا على اتخاذ القرارات في مجلس الحرب. فنتنياهو ووزير الدفاع في الحقيقة يعرضان الخط الأكثر تشددا بخصوص استمرار الحرب والتفاوض على صفقة تبادل للمخطوفين، لكنهما متخاصمان بشكل شخصي وتقريبا لا يتكلمان مع بعضهما. حتى أن غالنت قد عبر بشكل صريح في الأسابيع الأخيرة عن دعمه لبلورة خطة "اليوم التالي"، التي يقوم نتنياهو بتأجيلها بسبب خوفه من شركائه في اليمين المتطرف.
غالنت وايزنكوت غير متفاهمين، لكن علاقة وزير الدفاع مع رئيس المعسكر الرسمي، الوزير بني غانتس، جيدة. وهؤلاء الجنرالات الثلاثة المتقاعدين لديهم شكوك عميقة بنوايا رئيس الحكومة وهم غير راضين عن طريقته في إدارة السياسة. أمن الدولة هو الذي يوجد نصب عين غالنت. والسؤال هو هل سيترجم ذلك الى خطوات سياسية تجاه نتنياهو، أو سيتم العثور على أشخاص آخرين لديهم الشجاعة في أوساط الوزراء واعضاء الكنيست من الليكود. في هذه الأثناء يبدو أنه في كل ما يتعلق بالنضال السياسي فإن رئيس الحكومة هو الأكثر تصميما وحسابا من بين جميع منافسيه.
بعد توقف لمدة شهر استأنف الرئيس الأميركي، جو بايدن يوم الجمعة الماضي، الاتصالات الهاتفية مع نتنياهو. بايدن توقف عن المحادثات المتواترة بعد أن غضب من رفض نتنياهو المصادقة على اتفاق لإعادة أموال الضرائب المجمدة للسلطة الفلسطينية. يوم الخميس الماضي نشر أن الكابنت السياسي ناقش اقتراح تسوية متعرج من أجل نقل الأموال للسلطة بواسطة النرويج، وفي اليوم التالي جرت المحادثة. في مكتب رئيس الحكومة قالوا إن المحادثة كانت جيدة. في الحكومة سربوا لوسائل الإعلام الأميركية بأن بايدن ضغط على نتنياهو كي يوافق على إقامة الدولة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب، وأن نتنياهو لم يرفض الفكرة – هذا مخالف بشكل واضح للخط العلني الذي يعبر عنه في ساحته المحلية. فهناك هو يعرض نفسه وكأنه الوحيد الذي يمكنه منع إقامتها. مكتب رئيس الحكومة نشر بشكل استثنائي بيان يوم أول من أمس، ادعى فيه أن نتنياهو يصمم على معارضة أي سيادة فلسطينية في القطاع.
مقابل حل الدولتين فإنه لا يمكن الاستخفاف بالمسألة الملحة وهي انقاذ الـ 136 مخطوفا المحتجزين لدى حماس، الذين أكثر من 25 منهم أعلن الجيش الإسرائيلي عن موتهم. أول من أمس تم التعبير عن الخوف على سلامة المخطوف اوهيد يهلومي، بعد الفيلم الذي نشره تنظيم فلسطيني في القطاع. في الأسبوع الماضي تم الإعلان عن موت مخطوفين هما يوسي شرعابي وايتي سيفرسكي. شقيقة سيفرسكي، ميراف، طرحت نقطة مهمة وهي أن عائلته تعرف أنه قتل بعد هجوم لإسرائيل في المنطقة. في الجيش قالوا إنهم لم يعرفوا أن سيفرسكي كان يحتجز قرب المكان الذي هاجم فيه الجيش. الشقيقة قالت إنهم يعرفون عن عدد من الحالات المشابهة، هكذا يمكن أن يتبين أنه تم توجيه من حماس لحراس المخطوفين، "قتلهم في حالة وجود خوف من عملية لإنقاذ الرهائن".
بالنسبة لمعظم عائلات المخطوفين فانه ليس فقط جهود الجيش الإسرائيلي لتحريرهم لم تثمر عن تحرير أي مخطوف على قيد الحياة، باستثناء الجندية اوري مغيدش في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، بل عمليات جريئة وحتى هجمات غير مركزة تؤدي إلى تعريض حياتهم للخطر أو قتلهم. مساء الجمعة الماضي أقامت عدة عائلات خيمة احتجاج أمام منزل نتنياهو في قيصاريا. ومن المرجح أنه في الأيام القريبة القادمة سنشاهد المزيد من خطوات الاحتجاج الأكثر شدة كلما زاد الشعور بأن الوقت ينفد. في المقابل، يبدو أن اقتراحات مصر وقطر من أجل عقد صفقة جديدة تتقدم بشكل بطيء رغم التفاؤل الذي تحرص على أن تبثه الإدارة الأميركية.
في الشمال كانت هناك عمليتا اغتيال في غضون ساعة. في البداية تم النشر عن هجوم جوي لإسرائيل في دمشق، حيث أصيب هناك مبنى يستخدمه حرس الثورة الإيراني. في هذا الهجوم قتل خمسة من أعضاء حرس الثورة، من بينهم رئيس وحدة المخابرات في "قوة القدس" ونائبه. وقرب مدينة صور في لبنان تم النشر بأن مسيرة إسرائيلية هاجمت سيارة وقتل فلسطينيين، أحدهما هو ضابط الاتصال بين "قوة القدس" وأعضاء حماس في لبنان.
إذا كان هذا النشر صحيحا فأنه يبدو، مثلما في الهجوم الذي قتل فيه في الشهر الماضي في دمشق الجنرال الأيراني رضي موسوي، أن إسرائيل تريد استغلال الحرب للمس بالقادة الذين يقودون جهود إيران الواسعة لتسليح حزب الله، وهي الجهود التي ازدادت منذ تشرين الأول (أكتوبر)الماضي. في سورية نشر في السابق عن عشرات الهجمات الجوية لإسرائيل في الأشهر الثلاثة والنصف الأخيرة. عملية الاغتيال قرب مدينة صور هي انحراف عن الحدود الجغرافية للقتال، لكن ليس ضد حزب الله بل ضد حماس، التي تعتبر شريكة صغيرة في المعركة في لبنان. وقد سبقت هذا الهجوم تصفية الشخصية الرفيعة في حماس، صالح العاروري، في بداية الشهر الحالي، التي تنسب أيضا لإسرائيل.
"واشنطن بوست" نشرت قبل يومين بأن إسرائيل قد منحت الأميركيين بضعة أسابيع أخرى للمفاوضات في محاولة لحل الأزمة على الحدود مع لبنان بطرق سلمية، من أجل التوصل إلى أبعاد رجال حزب الله عن الحدود. من المرجح أن الفترة الزمنية الحقيقية هي أطول مما تم نشره. مصادر أميركية ولبنانية قالت للصحيفة بأن المبعوث الأميركي في المنطقة، عاموس هوخشتاين، عرض على الطرفين اقتراحا لأبعاد حزب الله بضعة كيلومترات إلى الشمال، وإعطاء دور فعال أكثر للجيش اللبناني في جنوب الدولة.
الحرب في كل الساحات تغير صورتها الآن. في القطاع الجيش الإسرائيلي قلص قواته بشكل بارز، وباستثناء تواجد كبير في خانيونس فإن الجيش يركز في المناطق الأخرى عمليات محدودة ضد حماس. صفقة المخطوفين أصبحت ملحة أكثر بسبب الوضع الصعب لكثيرين منهم. في الشمال يتطور تحد استراتيجي أكبر إزاء التصعيد والصعوبة في إعادة سكان بلدات الشمال القريبة من الحدود إلى بيوتهم. إسرائيل تقترب كما يبدو من اتخاذ قرار، حتى لو كان رئيس الحكومة لا يظهر أي علامات تشير إلى أنه يريد اتخاذ قرار، وهو ينشغل أكثر بإعطاء الوعود عن الانتصار المطلق الذي سيتم تحقيقه في وقت ما في المستقبل البعيد. في ظل غياب قرار استراتيجي فإن الكرة تنتقل بشكل كبير للساحة السياسية، وهي تعتمد على قرار شركائه في مجلس الحرب، الوزيرين غانتس وايزنكوت.

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