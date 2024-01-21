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نساء غزة يبعن مصاغهن لتجاوز أزمة العدوان

1/21/2024 2:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - بالقرب من إحدى الخيم في مخيمات النازحين التي انتشرت داخل وحول مدينة رفح نصب تاجر مجوهرات خيمة وجلس على كرسي يحتضن شنطة صغيرة يبدو أنها محشوة بمبلغ مالي.
وصلت ريهام ناصر، برفقة ابنة لها في مقتبل العمر، وأخرجت بحرص من محفظتها قرطا مرصعا بقطع لامعة كأنه ماس وعرضته للبيع.
وضع البائع القرط على ميزان إلكتروني أمامه وضغط بأصبعه على آلة حاسبة وأخبرها بالثمن الذي سيدفعه، لكنها التقطته وغادرت.
قالت ريهام، إنها رفضت بيعه لأن البائع "يستغل" الأوضاع البائسة للنازحين ودفع ثمنا بخسا.
وذكرت أنها اشترت القرط لابنتها بما يزيد على 41 دينارا أردنيا للغرام الواحد قبل حوالي سنة لكن البائع سيشتريه بـ32 دينارا.
امرأة أخرى وصلت في عجالة، لم تسأل عن سعر الذهب، وضعت خاتما أمام البائع وقالت: "كم ثمنه"؟.
بعد أن ألقى به على الميزان الإلكتروني قال لها: 181 دينارا ونصف الدينار، التقطت السيدة المبلغ وغادرت على عجالة دون أن تناقش ودون أن تلتفت.
وتلجأ النسوة في قطاع غزة لبيع مصاغهن لتوفير ثمن طعام وبعض الحاجيات الضرورية لعائلاتهن وسط شح الطعام والمواد الأساسية بعد أن شدد الاحتلال من حصاره على غزة. وقالت ريهام: إنها هربت وعائلتها من منزلهم بحي الزيتون بمدينة غزة قبل زهاء شهرين مع مبلغ مالي لكنه نفد.
"بالكاد استطعنا الهروب وكان معنا مبلغا ماليا وبقي مبلغ آخر في البيت لكننا ارتبكنا ونسينا حمله لأننا هربنا بسرعة لننجو بحياتنا وسط القصف الصهيوني".
وتقول ريهام التي تعيل وزوجها عائلة من ثمانية افراد، إنها ستفتش عن تاجر آخر بسعر أفضل لتوفر بعض المال.
"أخجل من طرق أبواب مؤسسات الإغاثة، والمؤسسات أيضا عاجزة ونحتاج طعاما ومياها تصلح للشرب وأدوية خاصة وأجرة مخزن نقطنه ولا يوجد شيء مجانا والحرب أشعلت الأسعار"، قالت ريهام:
وتمنع قوات الاحتلال دخول الطعام والمساعدات لغزة وتقطع الكهرباء والماء والوقود ما تسبب في تدهور غذائي وصل لحد المجاعة سيما في مدينة غزة وشمالها.
ومع الضغوط الدولية لم تسمح قوات الاحتلال إلا بدخول زهاء 100 شاحنة يوميا فقط بينما كانت تدخل حوالي 500 شاحنة قبل العدوان الدموي، أما قبل الحصار المستمر منذ 17 عاما فكان يدخل لغزة زهاء 1500 شاحنة يوميا وفقا لمختصين.
وتقطن ريهام وعائلتها وزوجها الذي كان يعمل سائقا قبل الحرب، في مخزن، في أحد أطراف المدينة، مساحته 24 مترا مربعا مع دورة مياه مقابل مبلغ 1500 شيقل شهريا، كما قالت.
وقال التاجر الذي فضّل أن نعرفه باسم "أبو محمد"، إن التجار لم يلعبوا في الأسعار لكنها هبطت بسبب زيادة العرض في السوق. "زيادة عرض يتبعه انخفاض في السعر وهذا أمر طبيعي". قال أبو محمد.-(وكالات)

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