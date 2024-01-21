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نتنياهو: غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح

1/21/2024 2:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قطاع غزة بعد الحرب يجب أن يكون منزوع السلاح وتحت سيطرة إسرائيل الأمنية.
وأضاف نتنياهو أنه لن يتنازل عن سلطة أمنية كاملة على المناطق الواقعة غرب الأردن.
وأضاف "إصراري هو الذي حال دون قيام دولة فلسطينية لسنوات طويلة وسأتمسك بموقفي طالما بقيت رئيسا للوزراء".-(وكالات)

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