نتنياهو: غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قطاع غزة بعد الحرب يجب أن يكون منزوع السلاح وتحت سيطرة إسرائيل الأمنية.
وأضاف نتنياهو أنه لن يتنازل عن سلطة أمنية كاملة على المناطق الواقعة غرب الأردن.
وأضاف "إصراري هو الذي حال دون قيام دولة فلسطينية لسنوات طويلة وسأتمسك بموقفي طالما بقيت رئيسا للوزراء".-(وكالات)
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