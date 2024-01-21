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المقاومة تخوض اشتباكات ضارية في غزة.. ومواجهات عنيفة بالضفة

1/21/2024 2:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- تستمر الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة شمال غزة وجنوبها منذ فجر امس، كما أطلقت المقاومة رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف، بينما شنت المقاتلات الصهيونية غارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
فيما، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة.
واستهدفت قوات الاحتلال بقصف مدفعي كثيف شرق جباليا، في حين قصفت الزوارق الحربية الصهيونية سواحل مدينتي دير البلح، وسط القطاع وخان يونس جنوبه.
واستشهد 5 فلسطينيين في قصف مدفعي شرق جباليا مؤكدا عدم قدرة الإسعاف على الوصول إليهم.
واستشهد وإصيب فلسطينيون في قصف على منزلين بحي الزيتون شرق مدينة غزة، كما استشهاد 3 آخرين باستهداف سيارة مدنيّة في سوق اليرموك بمدينة غزة.
كما، استُشهد وجُرح آخرون برصاص القناصة الصهاينة، في منطقة الكتيبة جنوب غرب مدينة غزة، وسط قصف مدفعي صهيوني كثيف.
واستهدفت قوات الاحتلال بقصف مدفعي حي المنارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى وقوع اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال بالاسلحة الرشاشة الثقيلة، تزامنا مع قصف للاحتلال على شرق خان يونس.
ووسط استمرار القصف الصهيوني على مختلف أنحاء القطاع، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت حشودا لجيش الإحتلال شمال شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها استهدفت بقذائف الهاون مركز قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال، في محيط مسجد الشهداء جنوب خان يونس.
وأضافت أنها سيطرت على طائرة استطلاع صهيونية من نوع "إيفو ماكس 4 تي" خلال تنفيذها مهام استخباراتية وسط قطاع غزة.
وأشارت إلى أنها قصفت بصواريخ 107 وقذائف هاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال، شمال وشرق مخيم البريج وسط القطاع.
بالمقابل، أعلن الجيش الصهيوني، امس، إصابة 6 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
كما أعلن في وقت سابق من امس، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط في معارك جنوب قطاع غزة الجمعة الماضي.
وبذلك يصل عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، إلى 531، منهم 195 قتيلا منذ بداية التوغل البري بالقطاع في 27 من الشهر ذاته.
بالإضافة إلى إصابة 2659 ضابطا وجنديا، بينهم 407 ما يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، وحالة 48 منهم خطيرة، وإصابة 405 بجروح خطيرة و692 بجروح متوسطة و1562 وصفت إصابتهم بالطفيفة منذ بدء الحرب.
من جهتها، نقلت القناة الـ12 العبرية عن مصادر عسكرية للاحتلال قولها إن الجيش غيّر أسلوبه القتالي في غزة وانتقل للاستهداف المركّز في عملياته، وفق تعبيرها.
وخلّف العدوان المستمر على القطاع المحاصر منذ أكثر من 3 أشهر: 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، كما تسبب في نزوح نحو مليون و900 ألف شخص، أي أكثر من 85 % من سكان القطاع.
وفي الضفة الغربية، وقعت اشتباكات عنيفة فجر امس بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، في بلدة ميثلون جنوب جنين، بعد اقتحام الجيش الصهيوني للبلدة وشن حملة اعتقالات شملت بلدات أخرى بالضفة، كما فجّر الاحتلال منزلي الشهيدين اللذين نفذا عملية النفق تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن المقاومين أطلقوا النار وقنابل محلية الصنع "أكواع" باتجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة ميثلون، كما فجّروا عبوات ناسفة في الآليات العسكرية للاحتلال، بينما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، دون وقوع إصابات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عارورة شمال غرب رام الله ومدينة نابلس، واعتقلت عددا من الفلسطينيين بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.
واستجوب الجيش الصهيوني ميدانيا بعض الفلسطينيين بعد اقتحام قرية مردا شمال سلفيت، ودهم عدد من المنازل، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في البلدة.
من جانبه، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وسيّرت دورياتها في شوارع المدينة.
بينما أطلق مقاومون فلسطينيون النار باتجاه حاجز دوتان العسكري الصهيوني قرب مدينة جنين في الضفة الغربية.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي "دائرة السير" في الخليل بالضفة الغربية، وأغلقت كل المداخل المؤدية للمنطقة.
وأشار نادي الأسير الفلسطيني اول من أمس إلى أن حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بلغت 6155 معتقلا، منذ 7 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.
وفي الخليل أيضا، فجرت قوات الاحتلال منزل الشهيد القسامي نصر الله القواسمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، كما هدمت منزل أخيه الشهيد القسامي عبد القادر القواسمي.
ودمر الجيش الصهيوني المنزلين بعد أن أجبرت سكان المنطقة على مغادرة منازلهم.
وكان الشهيدان نفّذا عملية عند حاجز النفق العسكري جنوب القدس في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أسفرت عن مقتل جندي، وإصابة 7 صهاينة بجروح متفاوتة.-(وكالات)

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