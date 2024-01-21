غضب أوروبي من إسرائيل بسبب نتنياهو

غضب أوروبي من إسرائيل بسبب نتنياهو
التاريخ
1/21/2024 2:24:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي يحث أعضاءه على معاقبة إسرائيل إذا واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض قيام دولة فلسطينية.
وأضاف المسؤولون الأوروبيون أن الاقتراح "مؤشر على غضب أعضاء الاتحاد بسبب رفض إسرائيل خطة حل الدولتين"، وفق تعبيرهم.-(وكالات)
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