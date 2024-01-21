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نتنياهو يرفض شروط حماس للإفراج عن المحتجزين

1/21/2024 2:24:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو الأحد أنه يرفض "بشكل قاطع" شروط حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، بعدما نشرت الحركة وثيقة بشأن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال نتنياهو "أرفض بشكل قاطع شروط الاستسلام التي وضعها وحوش حماس. فمقابل إطلاق سراح رهائننا، تطالب حماس بوقف الحرب، وانسحاب قواتنا من غزة، وإطلاق سراح جميع القتلة... إذا قبلنا بذلك، فقد سقط جنودنا سدى. إذا قبلنا ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا".-(وكالات)

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