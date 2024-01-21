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جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك غزة

1/21/2024 2:24:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من جنوده خلال معارك اليوم في قطاع غزة.
وبمقتل الجنديين يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم إلى 532 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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