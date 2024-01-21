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هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

1/21/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جون رينتول* - (إندبندنت عربية) 2023/1/18

يواجه ريشي سوناك مخاطرة كبيرة بتأييده الطلعات الجوية التي تقوم بها القوات البريطانية والأميركية ضد أهداف للحوثيين في اليمن. للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر وكأنه اشتباك عسكري بسيط. وقد تبدو مشاركة سوناك وكأنها جزء من تحالف دولي واسع النطاق. وقد يبدو الجدل القائم حول ما إذا كان ينبغي للبرلمان أن يصوت على المشاركة في هذه العمليات مجرد مضيعة للوقت، خصوصاً في ظل تأييد حزب "العمال" لهذه الضربات.
ومع ذلك، ينبغي أن تبعث ظلال الماضي القلق في نفس سوناك وأن تحرم مقلتيه النوم. في العام 1998، كان المطلوب من توني بلير في تدخله الأول في العراق إصدار أمر بشن غارات جوية، إلى جانب الرئيس الأميركي بيل كلينتون، قبل خمس سنوات من بدء الغزو البري.
خلال تلك الفترة، لم تكن الغارات الجوية البريطانية إلى حد ما مثيرةً للجدل. فقد دفع عدم امتثال صدام حسين لمطالب مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، إلى تنفيذ العمل العسكري، بحيث استهدفت الضربات إضعاف قدرته على فتح النار على الطائرات الأميركية والبريطانية التي كانت تفرض منطقة حظر جوي في شمال العراق.
حظي بلير في ذلك الحين بتأييد حماسي من حزب المحافظين المعارض آنذاك لتبنيه موقفاً صارماً في وجه صدام حسين، وكان ثمة إجماع دولي واسع النطاق بأن الزعيم العراقي يشكل تهديداً لشعبه وللسلام الإقليمي. وتماماً كما يحدث اليوم، دعمت الحكومة الفرنسية من حيث المبدأ الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لكبح جماح القوى التخريبية في المنطقة، لكنها لم تدعمها بالفعل.
كان الطريق الذي سلكه توني بلير نحو خوض حرب برية شاملة معبداً بالنوايا الحسنة والخطابات عن البعد الأخلاقي للسياسة الخارجية البريطانية. إلا أن الأمر أدى في نهاية المطاف إلى كابوس احتلال لا يمكن الفوز به. ووجد بلير نفسه مقيداً بخليفة كلينتون الذي لا يحظى بشعبية في البيت الأبيض (جورج بوش الابن)، في حين نأت فرنسا بنفسها، وكذلك فعل جزء كبير من أوروبا القديمة، عن ذلك الصراع.
على الرغم من أنه من غير المرجح أن ينجر ريشي سوناك والرئيس الأميركي جو بايدن إلى حرب برية في اليمن قبل الانتخابات المقبلة في بلديهما في وقت لاحق من هذه السنة، إلا أن أوجه التشابه مع حرب العراق تثير القلق بما يكفي لقرع العديد من أجراس الإنذار.
عندما أعلن رئيس الوزراء البريطاني سوناك بعد نصف ساعة من منتصف الليل في فجر يوم الجمعة، أن "سلاح الجو الملكي نفذ ضربات مستهدفة ضد منشآت عسكرية يستخدمها المتمردون الحوثيون في اليمن"، أعادت الصياغة نفسها إحياء ذكريات مريرة لدى أولئك الذين واكبوا الأحداث الماضية عندما أعلن توني بلير بداية غزو العراق.
وفي تأكيد على الدور المستجد لسوناك كزعيم في زمن الحرب، كان في طريقه إلى كييف في صباح اليوم التالي، لينخرط في مسرح نزاع آخر. وقام خلال زيارته بتوقيع اتفاق تعاون أمني جديد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
يمكن للحروب أن تشكل في بعض الأحيان لحظات حاسمة بالنسبة لرؤساء الوزراء. وفي حين أن الصراعات في البحر الأحمر والدعم اللوجستي والمالي المستمر الذي تقدمه المملكة المتحدة لأوكرانيا ضد عدوان فلاديمير بوتين عليها، قد لا ترقى إلى حجم النزاع في جزر فوكلاند أو غزو العراق، إلا أنها تسلط الضوء على ريشي سوناك بلا شك.
في حين أن السبب وراء الصراع في أوكرانيا واضح ومفهوم على نطاق واسع، فإن الوضع في البحر الأحمر يظل أكثر تعقيداً. ويبدو أن تصريح سوناك في بيانه الليلي بأن "المملكة المتحدة ستدافع دائماً عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة" يحجب إلى حد ما دوافع الحوثيين المتمثلة في "مواجهة" الولايات المتحدة والغرب بسبب دعمهما لإسرائيل في الصراع الدائر مع حركة "حماس" في قطاع غزة.
من خلال قراءة الماضي، يمكن القول إن رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة، مارغريت تاتشر، عززت سمعتها أثناء خوضها حرب جزر الفوكلاند (ضد الأرجنتين)، في حين أن توني بلير -الذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أكثر زعماء البلاد ذكاءً بعد تاتشر- واجه انتكاسة في العراق. وعلى الرغم من بقائه رئيساً للوزراء لمدة أربعة أعوام بعد الغزو، إلا أن ذلك الصراع تسبب في تصدع الدعم له داخل حزب "العمال"، وقوض مكانته لدى الشعب البريطاني. ولم يتعافَ رئيس الوزراء الأسبق تماماً من التصور القائل إنه لم يعتمد الصراحة بشأن قضية الحرب، على الرغم من أنه فعل. كما أنه كان هناك رأي سائد مفاده بأن الحرب أدت إلى تفاقم خطر الإرهاب في المملكة المتحدة، على الرغم من أن ذلك لم يكن ينبغي أن يشكل سبباً للامتناع عن القيام بما هو صائب. وقد واجهت دول أخرى، بما فيها فرنسا، تحديات ومعاناة مماثلة مع الإرهاب منذ ذلك الحين.
وهكذا، يبدو أن ريشي سوناك يواجه أخطاراً كبيرة، لأسباب ليس أقلها أن التمرد الحوثي في اليمن -على النقيض من صدام حسين الذي لم تكن له أي صلة بتنظيم "القاعدة"- يتوافق بشكل وثيق مع الأيديولوجية نفسها التي يعتنقها تنظيم "القاعدة" وأتباعه، بمَن فيهم "داعش". وإذا كانت الحرب في العراق قد أدت إلى تعقيد محاولات توني بلير للتوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي واصلها لمدة ثمانية أعوام بعد تركه منصب رئيس الوزراء، فإن الصراع المطول مع الحوثيين سيزيد التعقيد لأنه سيُنظر إليه بشكل مباشر على أنه امتداد للصراع المستمر بين إسرائيل وحركة "حماس".
وإذا كان العمل العسكري في البحر الأحمر يشكل خطراً على سوناك، فإن زعيم حزب "العمال" المعارض، كير ستارمر، ليس في منأى عن الخطر هو الآخر، خصوصاً بعدما تمت استشارته مسبقاً في مناقشات "المجلس الملكي الخاص" (مشاورات سرية تُجرى بين أعضاء هذه الهيئة الرسمية من مستشاري الملك البريطاني) حيث أعرب عن دعمه لها. وكان جون هيلي، وزير الدفاع في حكومة الظل "العمالية"، واضحاً بقوله: "نعم، نحن ندعم العمل المستهدف".
انطلاقاً من ذلك يمكن القول أن إحدى الركائز التي انتُخب على أساسها كير ستارمر زعيماً لحزب "العمال" قد انهارت. فقد كان أحد التعهدات الأساسية التي قدمها في حملته للفوز بقيادة الحزب المعارض، هو الوعد بوضع قانون لمنع التدخل العسكري البريطاني في الخارج، والذي يهدف إلى كسب دعم أعضاء الحزب المتأثرين بمواقف الزعيم السابق لحزب "العمال"، جيريمي كوربين، المناهضة للحرب، والناجمة عن الصراع في العراق. مع ذلك، فقد تمت إزالة التعهدات العشرة -بما فيها هذا التعهد- بشكلٍ غير معلن، من الموقع الإلكتروني لستارمر الشهر الماضي، بينما تغير موقف حزب "العمال"، بحيث أعرب الآن عن تأييده للتدخل العسكري عند الضرورة.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يطالب الحزب حتى بإجراء تصويت في البرلمان، وهو أمر كان من الممكن إجراؤه بسهولة هذا الأسبوع، خصوصاً في ما يتعلق بمبدأ الضربات الجوية لحماية الملاحة في البحر الأحمر. وفي هذا الصدد، يبدو كير ستارمر أكثر حماسةً في تأييد العمل العسكري من دون أخذ موافقة البرلمان البريطاني من توني بلير نفسه، الذي كان أول رئيس للوزراء يقر حق "مجلس العموم" في التعبير عن رأيه قبل الشروع في أعمال عسكرية، وهو الأمر الذي حدث قبل الغارات الجوية في العام 1998 وعشية غزو العراق في العام 2003.
أعرب بلير في وقت لاحق عن أسفه للسماح بالتصويت في العام 1998، لأنه أتاح الفرصة لـ23 نائباً من حزب "العمال"، بمن فيهم جيريمي كوربين، للتصويت ضد حكومته. وينبع قرار كير ستارمر تجنب حتى التصويت بأثر رجعي في البرلمان، من إدراكه لحقيقة أنه سيسلط الضوء على الانقسامات الداخلية في الحزب المعارض. ومع ذلك، فإن هذه الانقسامات واضحة ومن المرجح أن تستمر. ولم تقتصر الاستقالات من مقاعد الجبهة "العمالية" بسبب رفض ستارمر الدعوة إلى وقف للنار في غزة على الشخصيات "الكوربينية" المعتادة، بل شملت عدداً من سياسيي التيار الرئيسي في الحزب أيضًا.
يبقى القول أخيراً إنه إذا ما تشكلت حكومة "عمالية" في وقت لاحق من هذه السنة، وإذا ما أصبح الوضع في الشرق الأوسط أكثر صعوبة، كما يبدو محتملاً حتى الآن، فقد يواجه كير ستارمر في وقت مبكر تحدياً في السياسة الخارجية، يستحضر أصداء مؤلمةً من تاريخ حزب "العمال" البريطاني.

‏*جون رينتول John Rentoul: كبير المعلقين السياسيين في صحيفة "الإندبندنت"، حيث يشغل المنصب منذ العام 1995. وهو أيضا أستاذ زائر في كلية كينغز في لندن، وأحد المغردين البارزين على منصة "إكس" (تويتر سابقًا). مؤلف سيرة توني بلير. وكتب، بالشراكة مع جون ديفيس "أبطال أم أشرار؟ إعادة نظر في حكومة بلير. بالإضافة إلى الكتابة عن السياسة، يسهم بعمود أسبوعي، Mea Culpa عن الموضة والاستخدامات. يكتب النشرة الإخبارية اليومية المجانية "المشهد من ويستمنستر" View from Westminster عندما يكون مجلس العموم في حالة انعقاد.

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