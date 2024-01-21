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داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

1/21/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوفال ابراهام‏‏* - (مجلة 972+)
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

في هذا التقرير الذي أعده الناشط والصحفي يوفال أبراهام لصالح "مجلة 972+" وموقع "لوكال كول"، يصف الفلسطينيون الذين اعتقلوا في شمال قطاع غزة كيف أساء الجنود الإسرائيليون بشكل منهجي إلى المدنيين والمقاتلين منهم على حد سواء، بممارسات تمتد من الحرمان الشديد من الراحة والنوم والغذاء والرعاية الطبية، إلى العنف الجسدي الوحشي.‏
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بعد الإفراج عنه من مركز احتجاز إسرائيلي قال محتجز فلسطيني إنه تعرض للتعذيب لمدة خمسة أو ستة أيام. وروى أنه قيل له: "هل تريد الذهاب إلى الحمام؟ ممنوع". وأضاف: ‏"(الجندي) يضربك. وأنا لست من 'حماس'، ما الذي أعاقَب عليه؟ لكنه يقول لك باستمرار: أنتَ 'حماس'، كل من بقي في (مدينة) غزة هو حماس. لو لم تكن حماس، لكنتَ قد ذهبت إلى الجنوب. قلنا لكم أن تذهبوا جنوبًا".‏
وقال شادي العدوية، وهو محتجز آخر أطلق سراحه، لقناة "تي آر تي" في ‏‏شهادة مسجلة بالفيديو‏‏: "وضعوا السجائر على أعناقنا وأيدينا وظهورنا. إنهم يركلونك في يديك ورأسك. وهناك صدمات كهربائية أيضًا".‏
‏وقال معتقل آخر مفرج عنه ‏‏لقناة "الجزيرة" بعد وصوله إلى مستشفى في رفح: ‏"لا يمكنك أن تطلب أي شيء. إذا قلت: أريد شربة ماء، فإنهم يضربونك على جميع أنحاء جسمك. ولا فرق بين الكبار والصغار. عمري 62 سنة. ضربوني على ضلوعي، وأنا أعاني من صعوبة في التنفس منذ ذلك الحين".‏
"حاولت نزع العصابة عن عيني، فضربني جندي برُكبته على جبهتي"‏
‏يتم اعتقال الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في غزة، سواء كانوا مسلحين أو مدنيين، بموجب "قانون المقاتلين غير الشرعيين" الذي أُقر في العام 2002. ويسمح هذا القانون الإسرائيلي للدولة باحتجاز المقاتلين الأعداء من دون منحهم وضع أسرى الحرب، واحتجازهم لفترات طويلة من دون الإجراءات القانونية المعيارية الواجبة. ووفق هذه الظروف، يمكن لإسرائيل منع المعتقلين من مقابلة محام وتأجيل المراجعة القضائية لمدة تصل إلى 75 يومًا -أو، إذا وافق قاضٍ على ذلك، لمدة تصل إلى ستة أشهر.‏
‏ثم، بعد اندلاع الحرب الحالية في تشرين الأول (أكتوبر)، تم تعديل هذا القانون: وفقًا ‏‏للنسخة‏‏ التي وافق عليها الكنيست في 18 كانون الأول (ديسمبر)، يمكن لإسرائيل أيضًا أن تحتجز هؤلاء المعتقلين لمدة تصل إلى 45 يومًا من دون أمر اعتقال -وهي مادة لها تداعيات مقلقة.‏
وقال تال شتاينر، المدير التنفيذي لـ"اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل"، لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول": "إنهم يكونون غير موجودين فعليا لمدة 45 يومًا. لا يتم إخطار عائلاتهم. وخلال هذا الوقت، يمكن أن يموت الناس ولن يعرف أحد بذلك. (عليك) أن تثبت أن شيئًا قد حدث في الأساس. هكذا يمكن أن يختفي الكثير من الناس، ببساطة".‏
‏كما تلقى "مركز الدفاع عن الفرد"، (هموكيد)، وهو منظمة إسرائيلية غير حكومية لحقوق الإنسان، مكالمات من أشخاص في غزة بشأن 254 فلسطينيا اعتقلهم الجيش الإسرائيلي وليس لدى أقاربهم أي فكرة عن مكان وجودهم. وقدم "هموكيد" ‏‏التماسًا‏‏ إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في أواخر كانون الأول (ديسمبر)، تطالب فيه الجيش بنشر معلومات عن سكان غزة الذين يحتجزهم.
وقال مصدر في مصلحة السجون الإسرائيلية لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول"، إن معظم المعتقلين الذين أُخذوا من غزة محتجزون لدى الجيش ولم يتم نقلهم إلى السجون. ومن المرجح أن يكون الجيش الإسرائيلي بصدد محاولة الحصول على معلومات استخباراتية من المدنيين، بينما يستخدم "قانون المقاتلين غير الشرعيين" لسجنهم.‏
‏وقال المحتجزون الذين تحدثوا إلى "مجلة 972+" و"لوكال كول" إنهم احتجزوا في منشأة عسكرية مع أشخاص يعرفون أنهم أعضاء أعضاء في "حماس" أو "الجهاد الإسلامي". ووفقًا للإفادات، فإن الجنود الإسرائيليين لا يفرقون بين المدنيين وأعضاء هذه المجموعات ويعاملون الجميع بالطريقة نفسها. ولم يتم الإفراج بعد عن بعض الذين اعتقلوا ضمن المجموعة نفسها في بيت لاهيا قبل شهر تقريبًا حتى كتابة هذه السطور.‏
‏وصف نضال كيف أن ظروف الاحتجاز كانت، بالإضافة إلى العنف الذي تعرض له المحتجزون، قاسية للغاية. وقال: "المرحاض عبارة عن فتحة ضيقة بين قطعتين من الخشب. وضعونا هناك بأيدينا مقيدة وأعيننا معصوبة. كنا نذهب إلى هناك ونتبول على ملابسنا. وكان هذا هو المكان حيث كنا نشرب الماء أيضًا". ‏
‏وقال المدنيون الذين أُطلق سراحهم من القاعدة العسكرية الإسرائيلية لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول"، إنه بعد بضعة أيام، تم نقلهم من منشأة إلى أخرى للاستجواب. وقال معظمهم إنهم تعرضوا للضرب أثناء الاستجواب. وسئلوا عما إذا كانوا يعرفون نشطاء من "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، وعن رأيهم في ما حدث في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وأي من أفراد أسرهم هو ناشط في "حماس"، وكان من بين الذين دخلوا إلى إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ولماذا لم يرحلوا جنوبًا كما 'طُلبَ منهم'".‏
‏نُقل لُبَّد إلى القدس للتحقيق معه بعد ثلاثة أيام. وقال: "لكمني المحقق في وجهي، وفي النهاية أخذوني إلى الخارج وعصبوا عيني. حاولت نزع العصابة عن عيني، لأنها تؤلمني، وركلني جندي بركبته على جبهتي، فتركتها.
‏وتابع لُبّد: "بعد نصف ساعة، أحضروا محتجزًا آخر، أستاذًا جامعيًا على ما يبدو، لم يتعاون معهم أثناء الاستجواب. ضربوه بوحشية بجواري. قالوا له: 'أنت تدافع عن حماس'، أنت لا تجيب عن الأسئلة. انزل على ركبتيك وارفع يديك". شعرت بشخصين قادمين نحوي. اعتقدت أن دوري قد حان للضرب وتشنج جسدي للاستعداد. همس أحدهم في أذني: 'قل كلب'. قلت إنني لا أفهم. قال لي: 'قل سوف يأتي يوم لكل كلب'، ويعني بذلك الموت أو العقاب".‏
بعد ذلك أُطلق سراح لُبَّد من التحقيق وأعيد إلى زنزانة الاحتجاز. ووفقًا له، كانت الظروف في القدس أفضل مما كانت عليه في المنشأة العسكرية في الجنوب. للمرة الأولى، لم يكن مكبل اليدين أو معصوب العينين. قال: "كنت أشعر بألم شديد وتعب شديد لدرجة أنني نمت، وكان هذا كل شيء".‏
‏"عاملونا مثل الدجاج أو الأغنام"‏
‏في 14 كانون الأول (ديسمبر)، بعد أسبوع من نقله من منزله في بيت لاهيا تاركًا وراءه زوجته وأطفاله الثلاثة، تم وضع لُبَّد في حافلة عائدة إلى معبر "كرم أبو سالم" بين إسرائيل وقطاع غزة. وأحصى 14 حافلة ومئات المعتقلين. وقال هو وشاهد آخر لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول" إن الجنود أمروهم بالركض وقالوا لهم: "من ينظر إلى الوراء، سنطلق النار عليه".‏
ومن معبر "كرم أبو سالم"، سار المعتقلون على الأقدام إلى رفح -المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم للاجئين في الأسابيع الأخيرة، والذي يضم مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين. كان المحتجزون المفرج عنهم يرتدون بيجامات رمادية‏‏، ‏‏وأظهر‏‏ بعضهم ‏‏للصحفيين الفلسطينيين إصابات في معاصمهم وظهورهم وأكتافهم، فيما بدا أنه نتيجة للعنف الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز. وكانوا يرتدون أساور مرقمة أعطيت لهم عند وصولهم إلى مركز الاحتجاز.‏
‏وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، وهو منظمة حقوقية مقرها جنيف والتي تضم العديد من الباحثين الميدانيين في رفح، لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول" إنهم يقدرون أن ما لا يقل عن 500 من سكان غزة قد أطلق سراحهم وأعيدوا إلى المدينة في الأسابيع الأخيرة بعد احتجازهم في السجون الإسرائيلية، ورووا شهادات عن ‏‏التعذيب القاسي وسوء المعاملة‏‏.‏
‏وقال المحتجزون للصحفيين إنهم لا يعرفون إلى أين يذهبون في رفح أو أين أصبحت عائلاتهم. وكان الكثير منهم حفاة. وقال أحدهم: "كنت معصوب العينين لمدة 17 يومًا". وقال آخر: "لقد عوملنا مثل الدجاج أو الأغنام".
‏وقال أحد المعتقلين الذين وصلوا إلى رفح لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول" إنه منذ إطلاق سراحه قبل أسبوعين، يعيش في خيمة من النايلون. وقال: "اليوم فقط اشتريت حذاءً. في رفح، أينما كان المكان الذي تنظر إليه، فإنك ترى الخيام. منذ إطلاق سراحي، ما يزال الأمر صعبًا جدًا عليّ عقليًا. هناك مليون شخص مزدحمون هنا في مدينة يبلغ عدد سكانها 200.000 نسمة (قبل الحرب)".‏
عندما وصل لُبَّد إلى رفح، اتصل على الفور بزوجته. كان سعيدًا لسماع أنها وأطفاله على قيد الحياة. وأوضح: "في السجن ظللت أفكر فيهم، في زوجتي التي هي في وضع صعب، وحدَها مع طفلنا حديث الولادة".‏
‏ولكن، شعر على الهاتف بأن هناك شيئًا لم تخبره عائلته به. وفي نهاية المطاف، اكتشف أن شقيقه الأصغر، بعد ساعة من عودته من الاحتجاز في شاطئ زيكيم، قُتل بقذيفة إسرائيلية أصابت منزل أحد الجيران. ‏
وقال لُبَّد متذكرًا آخر مرة رأى فيها شقيقه: "رأيتُ كيف كنا نجلس هناك في 'البوكسرات' فقط، وكان الجو باردًا للغاية، وهمست له: 'لا بأس، لا بأس، سوف تعود بأمان'".‏
أثناء وجوده في الاعتقال، أخبرت زوجة لُبَّد أطفالهما بأنه سافر إلى الخارج. ولُبَّد غير متأكد من أنهم صدَّقوا ذلك. فقد رآه ابنه البالغ من العمر 3 سنوات مجردًا من ملابسه في الشارع في ذلك اليوم. "أراد ابني حقا أن يذهب إلى حديقة الحيوان، ولكن لم تتبق أي حدائق في غزة. لذلك أخبرته بأنني رأيت ثعلبًا في القدس في رحلتي -وبالفعل، بينما يتم استجوابي في الصباح، مرَّت بعض الثعالب في الجوار. وعدته بأنني سآخذه، بعد انتهاء كل شيء، لرؤيتها أيضًا".‏
‏رداً على الادعاءات الواردة في هذا التقرير بأن الجنود الإسرائيليين أحرقوا منازل الفلسطينيين المحتجزين في بيت لاهيا، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن هذه المزاعم "سيتم فحصها"، مضيفًا أنه "تم العثور على وثائق تخص 'حماس' في شقق المبنى، وكذلك كمية كبيرة من الأسلحة"، وأنه تم إطلاق النار على القوات الإسرائيلية من المبنى.‏
‏وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن الفلسطينيين في غزة محتجزون "لضلوعهم في نشاط إرهابي"، وإن "المعتقلين الذين يتبين أنهم لم يشاركوا في نشاط إرهابي والذين لا مبرر لاستمرار اعتقالهم يعادون إلى قطاع غزة في أول فرصة".‏
وفيما يتعلق بمزاعم سوء المعاملة والتعذيب، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي "إن أي ادعاءات بسلوك غير لائق في مركز الاحتجاز يتم التحقيق فيها بدقة. ويتم تقييد أيدي المعتقلين وفقًا لمستوى الخطر الذي يشكلونه وحالتهم الصحية، وفقًا لتقييم يومي. وتقيم نشأة الاحتجاز العسكرية، مرة واحدة في اليوم، طابورًا للأطباء للتحقق من الحالة الصحية للمحتجزين الذين يحتاجون إلى رعاية".‏
ومع ذلك، قال المحتجزون الذين تحدثوا إلى "مجلة 972+" و"لوكال كول"، إن طبيبًا فحصهم فقط عند وصولهم إلى المركز، ولم يتلقوا بعد ذلك أي عناية طبية لاحقة، على الرغم من مطالباتهم المتكررة بذلك.

*يوفال أبراهام Yuval Abraham: مخرج أفلام وناشط إسرائيلي مقيم في القدس، من مواليد العام 1995. أمضى سنوات في الكتابة عن الاحتلال الإسرائيلي، معظمه باللغة العبرية. وهو صحفي مستقل يتمتع بخبرة في العمل في أطر تعليمية ومدارس إسرائيلية فلسطينية ثنائية اللغة. درَس اللغة العربية بشكل مكثف ويقوم الآن بتدريسها لمتحدثين آخرين بالعبرية، إيمانًا منه بالكفاح المشترك من أجل العدالة والمجتمع المشترك في إسرائيل وفلسطين.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Inside Israel's torture camp for Gaza detainees

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