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منتخب الناشئين يختبر قدراته أمام نظيره التونسي اليوم

1/21/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات يختبر المنتخب الوطني تحت 17 عاما قدراته الفنية والبدنية، عندما يلاقي نظيره المنتخب التونسي، عند الساعة السادسة مساء على ملعب اريانة، ضمن المعسكر الذي يقيمه المنتخب في العاصمة التونسية خلال الفترة من 19 إلى 29 كانون الثاني (يناير) الحالي، في إطار تحضيراته للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وباشر المنتخب تحضيراته وتدريباته أول من أمس بجرعات صباحية ومسائية بقيادة المدير الفني عبدالله القططي، الذي يتطلع للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والعمل على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا بنسختها العاشرة، والتي جرت في العاصمة العمانية مسقط أواخر العام الماضي، وشهدت خروج مبكرة للمنتخب من الدور الأول وفقدانه لقبه.
ويطمح القططي من معسكر تونس والمباراتين الوديتين مع المنتخب التونسي، إلى تعزيز قدرات اللاعبين الدفاعية والهجومية، والعمل على تطوير أداء وفكر المنتخب من خلال المعسكر الحالي والمعسكرات المقبلة إضافة للمباريات الودية التي يعمل اتحاد الكرة على تأمينها خلال الأشهر المقبلة، وصولا لأفضل مراحل الإعداد والتحضير قبل المشاركة الآسيوية.
وبدأ الاتحاد في مخاطبة عدد من الاتحادات العربية والآسيوية من أجل تحديد معسكرات ومباريات ودية مع منتخباتها، وفق الخطة الموضوعة من الجهاز الفني وأشرف المدير الفني لاتحاد كرة القدم جيتزي أليكس.
وفشل المنتخب في تحقيق حلم الشارع الرياضي بالوصول إلى نهائيات كأس العالم للناشئين الماضية، بعد أن تعثر بالخسارة على يد المنتخب الياباني بهدفين دون رد، ضمن منافسات ربع نهائي من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (البحرين 2023).
ويأمل الشارع الرياضي بنجاح المنتخب في مشاركته الآسيوية المقبلة، بترك بصمة أفضل والتأهل لنهائيات كأس العالم للشباب.
وتضم قائمة المنتخب كلا من قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، خزرج القاسم، هشام سلامة، طارق الدهامشة، أحمد فريتخ، ياسر الحموز، مهند مصطفى، عز الدين المصري، حسين ذيابات، محمد ابو الغنم، أحمد ملكاوي، زيد الخالدي، حسن العابورة، زيد أبو دهيم، حسام السنجلاوي، محمود الطميزي، محمد أبو رمح، قيس الشواشرة، أحمد الربايعة، أكرم العواقلة، محمد عبيدات. وتعد مواجهة اليوم مفيدة جدا للمنتخب الوطني، خصوصا أن نظيره المنتخب التونسي يعد من أفضل المنتخبات العربية الأفريقية، ويضم مجموعة متناسقة من اللاعبين المميزين الذين أثبتوا حضورهم في الفترات الماضية، ويتميز المنتخب بقوة البدنية العالية والامكانيات الفنية المتطورة.

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