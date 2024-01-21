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التايكواندو يبدأ مرحلة جديدة لصقل المواهب قبل أولمبياد 2028

1/21/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب شددت الهيئة العامة لاتحاد التايكواندو برئاسة سمو الأمير راشد بن الحسن، في اجتماعها الذي عقد يوم الإثنين الماضي على الاهتمام باللاعبين الناشئين الذين يمثلون جيل المستقبل الواعد، والأمل في تشكيل المنتخبات الوطنية لمواكبة التاريخ المشرف للعبة.
وأوصت الهيئة العامة بالاهتمام بالناشئين بالطرق العلمية التي تجعل طريق الازدهار سهلا وقصيرا عليهم.
وكثيرا ما تألق لاعبون صغار في بطولات محلية، وأثبتوا جدارتهم أمام اللاعبين الكبار، ما جعل مدربي المنتخبات يضمونهم بلا تردد لفرقهم في سن مبكرة.
ولا يختلف اثتان على أن قاعدة الناشئين الناجحة لأي اتحاد رياضي، هي من العوامل الرئيسية الواجب توافرها من أجل تشكيل منتخبات فئات عمرية جديدة، لديهم القدرة على العطاء، ولا شك بأن هناك عوامل عدة، يجب أن تتوافر من أجل النجاح أهمها تدريبهم وفق أسس علمية ناجحة مع استغلال شغفهم ورغبتهم في إثبات الذات.
وعلى هذا الصعيد، قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ"الغد": "يتم العمل حاليا على إعداد المنتخب الوطني للناشئين لإثبات ذاته في بطولة العالم للناشئين، التي ستقام في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويأتي ذلك ضمن خطة لإعداد جيل واعد استعدادا لاولمبياد 2028، كما سنركز في المرحلة المقبلة على أن يتعلم الناشئون من لاعبي المنتخب الوطني للكبار، ولهذا نقوم بإشراك الناشئين بتدريبات المنتخب الأول للاطلاع على أساليب لعبهم".
وأشار: "عملية بناء اللاعبين الناشئين تتطلب الوقت والصبر والإعداد الجيد، خصوصا وأن عددهم في تزايد مستمر، وأثبت عدد من اللاعبين جدارتهم في بطولات عالمية وآسيوية، وينتظر لاعبون ناشئون مستقبلا باهرا، مثل لاعبة المنتخب الوطني للناشئات ليان الرواشدة، التي حققت العام الماضي الميدالية البرونزية في بطولة العالم والميدالية الذهبية في بطولة آسيا".
وأضاف:" يجب أن يكون هناك إعداد سليم كي يتقدم الناشئون بمستواهم الفني وفقاً لأعمارهم، مع العمل على تنمية وتطوير قدراتهم البدنية والفنية والنفسية، ويتم اختيار الناشئ الذي توفرت لديه القدرة على الأداء، ثم إخضاعه إلى برامج تدريبية متميزة تختلف كليا عن تلك البرامج المعدة لتدريب الكبار، مع التركيز على موهبة اللاعب وصقلها وتوجيه الناشئ بالطرق السليمة، فالنجاح في كيفية انتقاء اللاعب وتحديد موهبته من أهم العوامل التي يمكن من خلالها التنبؤ بالمستوى الذي يمكن أن يحققه الناشئ خلال السنوات المقبلة".
وختم العساف: "نركز حاليا على إظهار المدرسة الأردنية للتايكواندو من خلال اللاعبين الذين يتميزون بنمط فني يحدث فرقا كالمدرسة الكورية أو اليابانية وغيرها من المدارس".

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