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الأردنية لرياضة السيارات تعلن روزنامة زاخرة بالسباقات التنافسية

1/21/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب أعلنت الأردنية لرياضة السيارات يوم أمس، عن روزنامة أنشطتها للعام 2024، عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، وتشمل عددا كبيرا من السباقات المتنوعة في عالم الرياضات الميكانيكية.
وينطلق موسم رياضة السيارات، بإقامة الجولة الأولى من بطولة الأردن للدفع الرباعي يوم 23 من الشهر المقبل، وينتهي بسباق الباها الذي يقام في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتشتمل الروزنامة على 5 سباقات ضمن بطولة الأردن للراليات المحلية، إضافة إلى رالي الأردن الدولي، و5 سباقات ضمن بطولة الأردن للكارتينج، و3 جولات ضمن بطولة الأردن للدرفت، و3 جولات ضمن بطولة الأردن للدفع الرباعي، و4 جولات ضمن بطولة الأردن لسباقات السرعة وسباق جميخانا وجولتين للهضبات هما سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان وسباق تسلق مرتفع البانوراما، إضافة إلى باها الأردن ضمن جولات كأس العالم للراليات الصحراوية، وجولات بطولة الشرق الأوسط، وجولات بطولة العالم للدراجات النارية، وكذلك سباق باها الأردن المحلي.
وكانت الأردنية لرياضة السيارات، أقامت العام الماضي سباقات مثيرة لرياضة السيارات في أرجاء الوطن كافة، حيث تمت إقامة 5 راليات ضمن بطولة الأردن للراليات، ‏إضافة إلى رالي الأردن الدولي، وسباق الحسين لتسلق ‏مرتفع الرمان، و5 سباقات ضمن بطولة الأردن للكارتينج، و3 سباقات ضمن بطولة ‏الأردن للدفع الرباعي، وسباقين ضمن بطولة ‏الأردن للدرفت "تاندوم"، و4 سباقات ضمن بطولة الأردن للسرعة، وبطولة الأردن للسباقات ‏الرقمية، وقررت الأردنية لرياضة ‏السيارات إلغاء 3 سباقات مهمة، بسبب الأوضاع التي تمر فيها المنطقة، وهي سباق ‏باها الأردن الدولي للراليات ‏الصحراوية والجولة الثالثة من بطولة ماوتن ديو للدرفت، وسباق البانوراما.
ويصعد السائقون الأردنيون تحضراتهم استعدادا للموسم الجديد وتحقيق المزيد من الإنجازات، كما يسعون للمشاركة في السباقات التي تنظمها الأردنية لرياضة السيارات في معظم أنحاء الوطن، للدرفت والدفع الرباعي والسرعة والكارتينج والراليات المحلية والإقليمية، وهناك من يوشك على الانتهاء من تجهيز سيارته للمشاركة في رالي قطر، الجولة الافتتاحية لبطولة الشرق الأوسط للراليات 2024، الذي يقام بالفترة من 1 إلى 3 شباط (فبراير) المقبل.
روزنامة رياضة السيارات 2024
- 23 شباط (فبراير) المقبل: سباق الدفع الرباعي الأول.
- 29 -30 آذار(مارس) المقبل: سباق جميخانا.
- 5 نيسان (أبريل) المقبل: سباق الكارتينج الأول.
- 18- 19 نيسان (أبريل) المقبل: سباق الدرفت الأول.
- 26 نيسان (أبريل) المقبل: الرالي الوطني الأول.
- 3 أيار (مايو) المقبل: سباق السرعة الأول.
- 10 أيار (مايو) المقبل: سباق الكارتينج الثاني.
- 16-18 أيار (مايو) المقبل: رالي الأردن للشرق الأوسط.
- 18 أيار (مايو) المقبل: الرالي الوطني الثاني.
- 31 أيار (مايو) - 1 حزيران (يوينو) المقبلين: سباق الدرفت الثاني.
- 28 حزيران (يوينو) المقبل: سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان.
- 5 تموز (يوليو) المقبل: الرالي الوطني الثالث.
- 12 تموز (يوليو) المقبل: سباق الكارتينج الثالث.
- 19 تموز (يوليو) المقبل: سباق الدفع الرباعي الثاني.
- 26 تموز (يوليو) المقبل: سباق السرعة الثاني.
- 2 آب (أغسطس) المقبل: الرالي الوطني الرابع.
- 16 آب (أغسطس) المقبل: سباق الكارتينج الرابع.
- 23 آب (أغسطس) المقبل: سباق السرعة الثالث.
- 6 أيلول (سبتمبر) المقبل: سباق الدفع الرباعي الثالث.
- 13 أيلول (سبتمبر) المقبل: سباق الكارتينج الخامس.
- 26 -27 أيلول (سبتمبر) المقبل: سباق الدرفت الثالث.
- 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل: سباق السرعة الرابع.
- 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل: الرالي الوطني الخامس.
- 25 -26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل: سباق تسلق مرتفع البانوراما.
- 28 -30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل: باها الأردن العالمي للراليات الصحراوية القصيرة، باها الأردن جولة من جولات بطولة الشرق الأوسط، باها الأردن جولة من جولات بطولة العالم للدراجات النارية، وباها الأردن المحلي.

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