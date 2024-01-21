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قادري فخور بتونس رغم التعادل.. وماني يشعر بحزن صلاح

1/21/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعرب جلال القادري مدرب منتخب تونس، عن سعادته بعودة الروح لنسور قرطاج والظهور بشكل أفضل أمام مالي، أول من أمس، في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
تعادل منتخب تونس أمام مالي (1-1) في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليحصد نقطته الأولى بعد الخسارة (1-0) أمام ناميبيا في لقاء الجولة الأولى.
وقال القادري، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "شاهدنا ردة فعل منتخب تونس وظهرنا أمام مالي بشكل أفضل من مباراة ناميبيا على كل المستويات، سواء الجانب الذهني أو البدني. منتخب تونس ظهر بشكل ممتاز على مستوى الرغبة والروح وقاتلنا من أجل تحقيق الانتصار لكنه لم يتحقق في النهاية".
وأضاف: "قدمنا شوطا أول جيدا أمام مالي، وبعد تأخرنا بهدف أظهرنا قوة شخصية المنتخب وأدركنا التعادل، لعبنا ضد منتخب قوي ويمتلك إمكانيات فردية وبدنية كبيرة".
وواصل "سيكون لنا رد فعل أقوى في المباراة الثالثة أمام جنوب أفريقيا وسنحقق الانتصار الذي سيقودنا إلى التأهل".
واختتم مدرب تونس: "النقد الشديد لمنتخب تونس في الأيام الماضية جاء بدافع من حب الجمهور الكبير لنا، وهذا أمر طبيعي بعد الخسارة".
ورفع منتخب مالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تملك تونس نقطة وحيدة بالمركز الثالث، في انتظار نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وناميبيا التي أقيمت أمس.
ماني يدعم صلاح
وجه ساديو ماني، نجم السنغال، رسالة لمحمد صلاح، قائد منتخب مصر وزميله السابق في ليفربول، بعد الإصابة التي تعرض لها الأخير خلال التعادل مع غانا (2-2) ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.
وقال ماني، خلال تصريحات أذاعتها قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "أشعر بالأسف إزاء محمد صلاح، فالإصابات جزء من كرة القدم".
وأضاف: "بالتأكيد هو يرغب ويحاول مساعدة زملائه، والإصابة شيء خارج عن إرادته.. للأسف يجب عليه أن يتعامل مع هذا الوضع. أشعر بما يشعر به صلاح، وحزين من أجله، لأني تعرضت لمثل هذه الإصابة قبل أسبوع من كأس العالم 2022".
وغاب ماني عن كأس العالم 2022، بسبب معاناته من إصابة مع فريقه السابق بايرن ميونيخ، قبل أيام من انطلاق البطولة.
مصر أمام خطر الوداع
يسعى منتخب مصر دون قائده المصاب محمد صلاح تجنب الخسارة أمام الرأس الأخضر لتفادي خروج مبكر وصادم، اليوم، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا المقامة في ساحل العاج التي لدورها تبحث عن تجنب إحراج إضافي بعد خسارتها أمام نيجيريا.
وخلافاً للتوقعات، ضمن منتخب الرأس الأخضر صدارة المجموعة الثانية بست نقاط لعباً ونتيجة، فيما تحتل مصر، بطلة القارة سبع مرات (رقم قياسي)، المركز الثاني بنقطتين، أمام كل من غانا وموزمبيق اللتين تتواجهان في الوقت عينه في أبيدجان لتفادي التلاعب بالنتائج، كما تجري العادة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
على ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي في أبيدجان، تخوض مصر (نقطتان) لقاءً حاسماً دون جناح ليفربول الإنجليزي صلاح الذي أعلن اتحاد الكرة المصري مساء الجمعة غيابه لمباراتين، لإصابته في العضلة الخلفية لفخذه أخرجته منتصف مباراة غانا الأخيرة (2-2).
وإذا كانت إصابة صلاح (53 هدفاً في 94 مباراة دولية) ستحد دون أي شك من الحدة الهجومية للفراعنة، فإنها حررت لاعبي مصر وأخرجت أفضل إمكانياتهم أمام غانا، فسجلوا هدفين في الشوط الثاني.
ويملك المدرب البرتغالي روي فيتوريا خيارات عدة لتعويض صلاح على الرواق الأيمن، على غرار لاعب الزمالك أحمد سيد (زيزو)، لاعب بيراميدز مصطفى فتحي أو مهاجم الأهلي محمود عبد المنعم (كهربا).
ويعول فيتوريا على تألق مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد، الذي سجل هدفين أمام موزمبيق وغانا وعلى عمر مرموش الذي تألق وسجل أمام غانا.
ورغم التعادل لمباراتين وخسارة جهود صلاح، تسود حالة من التفاؤل في صفوف معسكر مصر.
ويعزز من طموح وثقة مصر حقيقة أنها لم تخسر في دور المجموعات سوى مرة واحدة فقط في 20 مباراة، منذ سقوطها أمام الجزائر 1-2 في 2004.
وإذا عجزت عن الفوز، يمكن لنقطة التعادل أن تؤهل مصر، إذا كانت ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست.
وأكد تياغو مانويل "بيبي" مهاجم الرأس الأخضر: "نريد الفوز على مصر وصناعة التاريخ".
وقال مهاجم رايو فايكانو الإسباني البالغ 31 عاماً الذي سجل هدفا رائعا من ركلة حرة من مسافة بعيدة في الفوز على موزامبيق 3-0: "نريد الفوز على مصر. تركيزنا ينصب على التأهل بتسع نقاط وصناعة التاريخ".
ويقع أرخبيل الرأس الأخضر في المحيط الأطلسي قبالة سواحل السنغال في غرب إفريقيا.
وأفاد المدرب المحلي بيدرو بريتو الذي يعتمد على تشكيلة معظمها من المحترفين في أندية متواضعة في أوروبا: "لقد تأهلنا بشكل أسرع مما كنا نعتقد.. نريد أن نلعب بشكل جيد والفوز على مصر".
وأوضح "نحن بلد صغير جدا، ولكننا نريد أن نصنع التاريخ. نريد أن نظهر للجميع أنه حتى كدولة صغيرة يمكننا القيام بعمل جيد. هذه هي الفكرة".
من الجانب المصري، قال عمر كمال المنتقل حديثاً للأهلي في تصريحات تلفزيونية: "معدن اللاعب المصري يظهر في المواقف الصعبة، وما يزال أمامنا أمل لإسعاد الجماهير بالفوز على الرأس الأخضر والتأهل. لم يعد هناك منتخبات سهلة، أصبحت كل المباريات صعبة".
في المجموعة عينها، تسعى غانا للفوز على موزمبيق على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان أيضاً، والوصول للنقطة الرابعة التي قد تكون كفيلة لتأهلها لثمن النهائي.
وتطمح غانا، حاملة اللقب أربع مرات، لأن تحقق أول فوز في البطولة منذ الفوز على غينيا بيساو 2-0 في دور المجموعات لنسخة 2019، علما أنها خرجت من الدور الأول في 2021 بتعادل وهزيمتين.
وفيما يعول المدرب الأيرلندي كريس هيوتون على تألق نجمه محمد قدوس الذي هز شباك مصر مرتين، ستسعى موزمبيق لتحقيق أول فوز لها على الإطلاق في البطولة والمنافسة على الصعود.
ورغم الهزيمة بثلاثية أمام الرأس الأخضر، قال ظهير أتلتيكو مدريد الإسباني رنلدو مانداوا: "ما نزال في المنافسة. سنلعب للفوز على غانا ومحاولة التأهل".
مجموعة معقدة
في المجموعة الأولى، تلعب المضيفة ساحل العاج (ثلاث نقاط) مع غينيا الاستوائية (4 نقاط) على ملعب الحسن واتارا، فيما تخوض نيجيريا (4 نقاط) مباراة سهلة على الورق أمام غينيا بيساو (من دون نقاط) وعينها على الصدارة.
وتسعى ساحل العاج التي ما يزال يغيب عنها أبرز مهاجميها سيياستيان هالر، للفوز لتفادي أي حسابات معقدة.
فبعد هزيمة محبطة أمام نيجيريا 0-1، يخشى "الفيلة" أن يتعرضوا لخسارة أمام غينيا الاستوائية المتألقة قد تحرمهم من الصعود للدور الثاني. ومن أجل ذلك، عليها السيطرة على مهاجم غينيا الاستوائية إميليو نسوي الذي سجل ثلاثية أمام غينيا بيساو.
وتأمل ساحل العاج أن تتفادى لعنة فشل منتخب البلد المضيف في التتويج باللقب القاري، منذ أن فعلتها مصر العام 2006.
وفي المباراة الثانية، تلعب نيجيريا أمام غينيا بيساو الضعيفة بهدف تحقيق الفوز للمنافسة بقوة على صدارة المجموعة وتجنب مقابلة فريق كبير في ثمن النهائي.
ويأمل البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا أن يكون مهاجمه فيكتور أوسيمهن، أفضل لاعب في إفريقيا للعام 2023، في قمة تركيزه لضمان الفوز.-(وكالات)

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