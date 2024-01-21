Sunday, 21 January 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان في مواجهة مصيرية أمام طاجيسكتان.. وقطر تسعى للعلامة الكاملة

1/21/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصلت المنافسة في المجموعة الأولى إلى مرحلة الحسم، حيث تقام اليوم مباراتا الجولة الثالثة، في كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
ويلتقي في هذه الجولة، منتخب قطر المضيف الذي ضمن التأهل إلى دور الـ16 مع الصين، في حين يتقابل لبنان مع طاجيكستان.
وستكون هذه المواجهة الأولى بين لبنان وطاجيكستان في كأس آسيا، علماً بأن منتخب لبنان حقق الفوز مرة واحدة في سبع مباريات أمام منتخبات كان يواجهها للمرة الأولى، عندما تغلب على جمهورية جوريا الديمقراطية الشعبية بنتيجة 4-1 خلال نسخة العام 2019.
في الناحية المقابلة، يخوض منتخب طاجيكستان المشاركة الأولى في كأس آسيا، حيث ما يزال يبحث عن الفوز الأول، علماً بأنه في حالة فوزه وتأهله إلى دور الـ16، فسوف يصبح رابع المنتخبات التي تنجح في عبور دور المجموعات خلال مشاركتها الأولى بالقرن الحالي (بعد الأردن العام 2004، وأستراليا العام 2007، وقرغيزستان العام 2019).
ولم ينجح منتخب لبنان في التسجيل خلال أول مباراتين في هذه النسخة، وهو بالتأكيد سيحاول التسجيل بهذه المباراة، لتفادي تسجيل أطول سلسلة من المباريات من دون تسجيل في تاريخ البطولة بالنسبة له.
وقام لاعبو لبنان بتشتيت الكرة 30 مرة خلال مباراة الجولة الثانية أمام الصين، وهي أعلى حصيلة على هذا الصعيد للفريق مقارنة مع مشاركتيه السابقتين بالبطولة، فيما قام حارس مرمى لبنان مصطفى مطر بـ14 تمريرة للثلث الأخير من الملعب خلال المباراة الماضية أمام الصين، وهي أعلى حصيلة للاعب لبناني في هذا الجزء من الملعب خلال آخر مشاركتين بالبطولة.
تبدو المعادلة واضحة أمام المنتخب اللبناني عندما يلتقي نظيره الطاجيكي على ستاد بن حمد: تحقيق الفوز وتعزيز آماله بنسبة كبيرة في تحقيق تأهل غير مسبوق إلى الدور الثاني، أو أي نتيجة أخرى والعودة إلى الديار كما فعل في مشاركتيه السابقتين.
ويتطلع منتخب "الأرز" في مشاركته القارية الثالثة بعد نسختي العامين 2000 و2019، إلى بلوغ ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.
واستهل فريق المدرب المونتينيجري ميودراغ رادولوفيتش البطولة بخسارة أمام قطر المضيفة بثلاثية نظيفة في لقاء الافتتاح، ثم تعادل مع نظيره الصيني سلباً.
وضمن المنتخب القطري صدارة المجموعة بعدما جمع ست نقاط كاملة قبل مواجهة نظيره الصيني الثاني (نقطتان)، والطاجيكي ثالثاً بنقطة واحدة بفارق الأهداف أمام اللبناني الرابع.
واعتبر رادولوفيتش المهمة المقبلة بأنها بسيطة، قائلاً بعد مواجهة الصين: "الخطة سهلة جداً وليست معقدة، الفوز على منتخب طاجيكستان ولا شيء آخر، وبالتأكيد لدي ثقة كبيرة في قدرة فريقنا على التأهل إلى الدور المقبل".
وقال في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "سنخوض مباراة حاسمة. المساندة الجماهيرية تعني لنا الكثير. أؤمن بلاعبي فريقي، المباراة ضد الصين رفعت من معنوياتنا".
وعن العقم الهجومي في فريقه، قال: "لم نكن موفقين ضد قطر حيث صنعنا 5 فرص وفي المباراة ضد الصين أصبنا العارضة مرتين، نحتاج إلى التوفيق ضد طاجيكستان".
أما خليل خميس، فقال في المؤتمر الصحفي أيضا: "نخوض مباراة في غاية الأهمية، ندخلها وندرك ماذا نريد، مستوانا يتطور من مباراة إلى أخرى".
ورأى قائد المنتخب حسن معتوق، أنه ينبغي التركيز على المباراة المقبلة، مردفاً "الأمور ما تزال في أيدينا"، وأضاف: "تابعنا مباراة طاجيكستان الأولى أمام الصين ورأينا مدى تطورهم، وكما قلت نحن نركز على تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل".
وسيضمن الفوز اللبناني في المباراة الأخيرة التأهل إلى الدور الثاني، شرط تعثر الصين أمام قطر. أما في حال فوز الصين، فإن الأمور ستتأجل الى نهاية الدور الأول إذ من الممكن جداً نيل إحدى البطاقات الأربع المخصصة لأفضل منتخبات في المركز الثالث.
أما في حال التعثر، فهذا سيعني إلى حد كبير انتهاء المهمة في الدور الأول للمرة الثالثة في ثلاث مشاركات.
وسيفتقد المنتخب اللبناني لمدافعه نور منصور بعد تعرضه للإصابة في المباراة السابقة.
وبذلك تكون لعنة الإصابات حرمت لبنان من لاعب مهم إضافي، إذ قبل كأس آسيا كان خسر جهود المهاجمين كريم درويش وزين فران لإصابتين في الركبة، ومن ثم اضطر فيليكس ملكي إلى مغادرة البعثة بسبب اصابةٍ عضلية، بينما ما يزال جهاد أيوب الذي يتدرب منفردا، غير قادر على المشاركة في المباريات للسبب عينه.
ورأى لاعب الوسط اللبناني باسل جرادي، أن المباراة الأخيرة أمام منتخب طاجيكستان "ستكون صعبة"، مضيفاً "لاحظنا مدى قوة المنافس وسرعة لاعبيه خلال مباراته أمام الصين في الجولة الأولى. علينا أن نستعد جيداً لهذه المواجهة وأن نقدم المستوى الذي نطمح إليه، وأن نكون أكثر فاعلية ودقة أمام مرمى المنافس من أجل تحقيق الفوز".
ويعد المنتخب الطاجيكي الذي يقوده المدرب الكرواتي بيتار شيجرت، أحد أكثر الفرق تطوراً في السنوات الأخيرة، ما سمح له بالمشاركة في البطولة القارية للمرة الأولى، وقد انتزع تعادلاً في الجولة الأولى مع الصين، ثم خسر بصعوبة أمام قطر بهدف نظيف.
وسيخوض الفريق اللقاء من دون نجم وسطه أمادوني كامولوف الذي طرد ضد قطر، لكن المدرب الكرواتي يعول على قائد الفريق برويزدجون أومارباييف والمهاجم شاهروم سامييف.
وينشد المنتخب القطري صاحب الضيافة وحامل اللقب الذي ضمن صدارة المجموعة، تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات من خلال تحقيق فوزه الثالث عندما يواجه نظيره الصيني على ستاد خليفة.
كما أنه يسعى إلى تحقيق فوزه العاشر تواليا في البطولة القارية، علما بأنه فاز في مبارياته السبع في النسخة الماضية في الإمارات في طريقه إلى التتويج بباكورة ألقابه، إضافة إلى فوزين في النسخة الحالية على لبنان وطاجيكستان.
وقد يلجأ مدرب قطر الإسباني تينتين ماركيز لوبيز إلى إراحة بعض اللاعبين نظرا لهامشية النتيجة وقال في هذا الصدد: "صحيح أننا حسمنا بطاقة التأهل إلى دور الـ16، لكننا نملك 26 لاعبا وبالتالي أي لاعب سيشارك سيكون مؤهلا للدفاع عن ألوان قطر بأفضل طريقة ممكنة".
وتابع: "لن نخوض المباراة كأنها نزهة فنحن نحترم البطولة ونحترم المنافس".
وعما إذا كان فريقه بات من المرشحين ولا سيما في ظل تعثر اليابان أمام العراق وكوريا الجنوبية أمام الأردن، قال: "نحن نسير من مباراة إلى أخرى ولا نفكر إلى ما بعد دور الـ16".
أما لاعب وسط المنتخب القطري أحمد فتهي، فقال "شعور مميز أن نكون أول فريق يتأهل إلى دور الـ16. الآن تركيزنا على مباراة الصين ونأمل بإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة".
وأكد الصربي ألكسندر يانكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الصيني، جاهزية فريقه لمواجهة منتخب قطر اليوم.
وقال يانكوفيتش، في المؤتمر الصحفي أمس: "الكل جاهز ومستعد لمواجهة قطر وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في ختام دور المجموعات".
وأضاف: "منتخب قطر قوي ويضم العديد من اللاعبين المميزين، ونكن له كل احترام وتقدير. حقق المنتخب القطري حتى الآن العلامة الكاملة بفوزه في أول مباراتين، ولكننا سنسعى للفوز بها. منتخب قطر، هو حامل اللقب، ومواجهته تزيد الحماس والتحدي لدى اللاعبين".
وعن فرص المنتخب الصيني في التأهل لدور الـ16 قال: "المباراة ستكون مهمة جدا، وسنكون مطالبين بالفوز إذا أردنا التأهل لدور الـ16".
ويتواجد المنتخب الصيني في المركز الثاني برصيد نقطتين، ويحتاج للفوز في مباراة اليوم للتأهل رسميا للدور التالي، من دون الانتظار لمباراة طاجيكستان ولبنان التي تقام في التوقيت نفسه.
ووجه يانكوفيتش رسالة للاعبيه، قال فيها :"نملك مصيرنا بأيدينا، فالفوز على المنتخب القطري يؤهلنا، وهذه أفضلية يجب أن نستغلها".
وأكد: "أتوقع أن نقدم أداء أفضل من الأداء الذي قدمناه في أول مباراتين، خصوصا وأن التفاهم زاد بين اللاعبين".
من جانبه، قال وانج شانجويان، لاعب المنتخب الصيني: "لدينا فرصة للفوز والحصول على النقاط من أجل التأهل".
وأضاف: "متحمسون لهذه المباراة ونحترم المنافس كثيرا، ولكننا سنسعى بكل قوتنا إلى تحقيق الفوز للعبور للدور التالي، يجب ألا ندخر أي جهد في مواجهة قطر من أجل الخروج بالنتيجة المرجوة. نلعب كل مباراة كأنها نهائي، في ظل رغبتنا الأكيدة بالتأهل للأدوار الإقصائية". -(وكالات)

MENAFN21012024000072011014ID1107748357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث