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لماذا يرفض نتنياهو حل الدولتين كمخرج من ورطته في غزة؟

1/21/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- يرفض رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بشدة فكرة "حل الدولتين" الذي يقود لدولة فلسطينية مستقلة، رغم أنها قد تُمثل "حبل نجاته" من ورطته الكبيرة في قطاع غزة، وأداة وازنة لإنقاذ مستقبله السياسي المتهاوي، ولربما أيضاً تنقلب الحقائق لناحية تصويره "كرجل سلام"، وليس "نزافة" يعيش على استباحة الدم الفلسطيني.
ويبدو أن الإجماع الدولي حول "حل الدولتين"، والتأييد الآخذ بالتنامي مؤخراً لإقامة الدولة الفلسطينية، قد لا يجدي نفعاً لجهة تشكيل جبهة ضغط على الكيان المُحتل لجهة الرضوخ للرغبة الدولية، وسط استمرار آلة الإبادة الصهيونية في دك غزة وحصد آرواح المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، والذين ارتفع عددهم لزهاء 26 ألف شهيد ونحو 62 ألف جريح، وتدمير الحياة بالقطاع.
ولا يعد "نتنياهو"، الخارج من رحم الصهيونية المتطرفة، منفرداً في نظرته المناهضة للدولة الفلسطينية، إذ يتقاطر حوله تيار يميني متشدد بات يشكل التوجه الغالب داخل الكيان المُحتل، والذي يجمع، إلى جانب التيارين اليساري والديني القومي، على رفض الانسحاب لحدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وتقسيم القدس، وإزالة المستوطنات، وعودة اللاجئين، ولكنه يطالب بنفس الوقت برحيل رئيس الوزراء الصهيوني الذي تسبب في إخفاقات متتالية نتيجة فشله في عدوانه على غزة.
إذ يتعارض مفهوم السلام مع الركائز الأيديولوجية للكيان الصهيوني القائمة على العنصرية والتوسع والاستيطان، وسط بحث دائم عن أمن وحماية مفقودين في ظل الوجود الفلسطيني وتصاعد المقاومة في الأراضي المحتلة.
وبالنسبة للرؤية الصهيونية؛ فإن العملية السلمية من شأنها أن تُعيد إحياء مقولات "ما بعد الصهيونية" بسبب المأزق الصهيوني ودور الفكرة الصهيونية في قيادة الدولة، وسبل التعامل مع حقيقة وجود شعب فلسطيني يعيش معه على نفس الأرض، في ظل عجز الفكر الصهيوني عن إيجاد حل لأشكال العلاقة بالسكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وعن حل معضلة هوية الدولة.
ولن تنجو من المساءلة "رزمة" المزاعم الصهيونية، مثل "إسرائيل الكبرى" أو "أرض الميعاد"، التي تشكل أسس الدعاوى الصهيونية التاريخية والدينية والأيديولوجية التي تنظر للضفة الغربية والقطاع بصفتهما جزءاً من "أرض إسرائيل التاريخية"، في ظل وجود تيار يميني متطرف يتغذى من تلك المقولات ويستمد دوره الفاعل من الإبقاء عليها.
وليس الكيان الصهيوني مستعداً لتبديل طبيعته وخطابه الأيديولوجي على الرغم من محاولاته للتكيف مع المتغيرات الدولية والإقليمية، فهو يبحث عن صيغة (ما) تمكنه من تحقيق السيطرة والأمن دون أن تؤدي إلى اهتزاز الداخل الصهيوني وفقدان مصداقية المشروع الصهيوني، سواء للمستوطنين أو للمركز الإمبريالي الذي تتبع له، وهو أحد أهم التناقضات التي تكتنف مسيرة التسوية السلمية.
وتدرك القوى السياسية الصهيونية المعارضة للسلام مسألة التناقض القائم بين الصهيونية بفكرها التقليدي، والسلام والتعايش، مثلما تعي العلاقة الطردية بين تقدم السلام وتحلل الفكر الصهيوني التقليدي، مما يفسر سبب معارضة قوى التطرف الصهيونية للسلام، باعتبار الأخير يُعد احتضاراً للفكر الصهيوني التقليدي ونهاية له كثقافة عفى عليها الزمن.
إن تواتر الرفض الصهيوني لتقسيم القدس ووقف الاستيطان وحق العودة، مصحوباً بسياسة العدوان والقوة ضد الفلسطينيين، التي وظفتها الصهيونية منذ بداياتها من أجل تحقيق طموحاتها الاستعمارية، وكانت سبباً في إشعال المقاومة الفلسطينية، من شأنه الإبقاء على المقاومة المناهضة للاحتلال وتقويض أي تحرك نحو التوصل إلى اتفاق سلمي.
وما تزال الفجوة كبيرة بين شروط الحد الأدنى للتسوية المقبولة عربياً على الصعيد الرسمي، والتسوية كما تريدها سلطات الاحتلال أو كما تتصور أنها قادرة على فرضها.
ورغم كل المبادرات والطروحات، التي قدمتها السلطة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الصراع لم ينته، فما زال جوهره قائماً دون حل، وما يزال يدور حول الحقوق العربية المشروعة في الأراضي العربية المحتلة وأسس السلام العادل والشامل والدائم ومفهوم الأمن المتبادل.
بينما ظلت سلطات الاحتلال تمارس استراتيجيتها التي تضع الأمن قبل السلام، وما تزال مواقف القوى السياسية اليمينية في الكيان الصهيوني، بخاصة الليكود، والأحزاب الدينية، مناهضة للسلام، مستندة إلى مفاهيم القوة العسكرية التي يجب على الاحتلال امتلاك أسبابها والتفوق فيها، وزيادة مساحة الأراضي التي تسيطر عليها أو تحتلها في فلسطين من أجل زيادة عمقها الجغرافي الضيق.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي الكثيف ضد قطاع غزة، مما أدى لارتقاء أكثر من 165 شهيداً
و 280 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة عدوانه إلى 24927 شهيدا و 62388 اصابة منذ السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.
ولم تسلم أنحاء القطاع من غارات الاحتلال الهمجية التي دمرت مربعات سكنية وأنهت حياة عائلات فلسطينية كاملة من الوجود، أسوة بما حدث في جباليا شمالاً، وفي غزة حيث جرت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال، وصولاً إلى جنوب القطاع الذي شهد قصفاً عنيفاً، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.

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