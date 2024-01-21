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المشهد القادم.. السعودية.. حماس ونتنياهو

1/21/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

رسم معالم المشهد القادم بعد انتهاء العدوان على غزة لم ينته بعد، فعلى الأرض يحاول نتنياهو القتال من أجل أمرين الأول استمرار الحرب إلى أطول فترة ممكنة وهو يتحدث عن العام القادم وأيضا يحاول فتح جبهة مع لبنان وهو ما تعمل واشنطن على منعه، والأمر الثاني إعلانه المتكرر أنه لن يقبل بدولة فلسطينية وهذا مخالف لما تتحدث عنه وربما تعمل له واشنطن مع أن تفاصيل وجوهر تلك الدولة غير واضحة.
نتنياهو يتمنى أن يستطيع الذهاب في الحرب إلى ما بعد انتهاء انتخابات الولايات المتحدة ويأمل أن يأتي حليفه الأكبر ترامب إلى البيت الأبيض لأنه يتذكر أن فترة ترامب السابقة منحته إنجازات ودعما لبرنامجه في توسيع علاقات إسرائيل مع دول عربية وإسلامية، رغم أن بايدن وإدارته كانوا في العدوان على غزة حلفاء فوق العادة لكيان الاحتلال.
وما هو واضح أن الإدارة الأميركية تحاول فيما تبقى من عهدها إنجاز رسم معالم جديدة للقضية الفلسطينية وملف غزة من خلال عدة عناوين، الأول إخراج حماس من المعادلة العسكرية لغزة، ثم إقامة حالة سياسية فلسطينية تكون حكومة وفاق وطنية أو كما يقولون سلطة فلسطينية متجددة لكنه في النهاية يؤمن بالعلاقة مع إسرائيل، إما الجسم السياسي أو الإطار لرسم مستقبل القضية الفلسطينية فهو من خلال الاتفاق الأميركي السعودي الذي يتكون من ثلاثة مسارات أولها اتفاقات أمنية وعسكرية بين السعودية وأميركا والثاني تطبيع بين السعودية وإسرائيل والثالث حل سياسي للقضية الفلسطينية يعطي للفلسطينيين دولة على أرضهم، وحينما يتحقق هذا تكون هناك إعادة إعمار لغزة والتي تحتاج عشرات المليارات وتتم عبر تحالف دولي من دول لها شروطها السياسية وأهمها أن تكون غزة جزءا من سلام إقليمي وليست تحت حكم حماس.
هذا التصور الذي تتحدث عنه مصادر سياسية وإعلامية مهمة يجري التشاور حوله لكنه يحتاج إلى عدة ظروف وعوامل أولها أن يغيب نتنياهو أو يعدل من موقفه تجاه مدة الحرب ووجود دولة فلسطينية، والثاني وجود حالة فلسطينية يمكن قبولها دوليا وإسرائيليا لقيادة المرحلة القادمة، والثالث تحول كبير في حماس تجاه الاندماج في الحالة الفلسطينية الجديدة وأن تكون غزة منزوعة السلاح كما يقولون، وربما يراهن الأميركان على أمرين الأول تأثيرات الحرب على البنية العسكرية لحماس والثاني جهود حلفاء حماس ممن لهم صداقات مع إسرائيل مثل قطر وتركيا وحتى مصر على أخذ حماس إلى المربع السياسي.
الإدارة الأميركية تريد إنجاز هذا المشروع قبل الانتخابات الأميركية لتحقيق أهداف لصالحها أولها إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية عنوانه الدولة الفلسطينية بغض النظر عن جوهرها الذي سيتم التفاوض عليه بين الفلسطينيين وإسرائيل، والثاني تغيير وجه غزة السياسي والعسكري وهذا هدف مشترك مع إسرائيل، والثالث إتمام الاتفاق مع السعودية وهذا يخدم أميركا من جهة وأيضا يقيم علاقات إسرائيلية مع السعودية بثقلها في المنطقة والعالم.
أما السعودية فإنها ما تزال على موقفها قبل العدوان على غزة وهو أن الهدف الأول اتفاق أمني وعسكري مع أميركا بما فيه المشروع النووي السعودي، وتطبيع مع إسرائيل مقابل دولة فلسطينية.
السعودية وقبل الحرب بشهور طويلة تحدثت مع السلطة الفلسطينية عن تصوراتها لما يمكن أن تقبل به السلطة، وأعتقد أن كل التفاصيل واضحة لدى كل الأطراف ولولا ما جرى في غزة لكانت الأمور قد قطعت شوطا بعيدا.
وفق ما يتم بحثه فإن السعودية هي بوابة عملية السلام القادمة وأيضا عملية الأعمار، وأن أمام المشروع عائقين: نتنياهو الذي لا يريد أن يدفع ثمنا لأي علاقة مع طرف عربي ويؤكد كل حين رفضه وجود دولة فلسطينية، والثاني موقف حماس الذي يراهن البعض أن الحرب قد تصنع لديها توجهات جديدة لكن هذا الرهان يحتاج إلى اختبار بعد وقف العدوان.
وأخيرا، فإن هذا المشروع يبدأ بوقف العدوان على غزة وإطلاق سراح ما تبقى من الأسرى والانتقال للخطوات السياسية وربما يسبقه بلورة الحالة الفلسطينية السياسية التي ستحكم غزة، لكن ربما لا يكون نتاج أي عملية سياسية بعد العدوان أكثر من اتفاق أوسلو جديد وكيان لا يصل إلى مستوى الدولة التي نتحدث عنها نحن العرب.

MENAFN21012024000072011014ID1107748354

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