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لا يتحدثون بصراحة عن الضفة الغربية

1/21/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لا تعرف لماذا لا يتحدث السياسيون بصراحة، برغم معرفتهم أسرارا كثيرة، اضافة الى تحليلهم للمشهد، وتسمية الاشياء بغير مسمياتها كارثة عربية تقليدية اعتدنا عليها طوال عقود.
لنتحدث هنا بصراحة وبدرجة اعلى حول الضفة الغربية تحديدا التي يفترض ان تكون ارضا للدولة الفلسطينية وفقا لحدود 1967، ولنكرر مجددا استحالة نشوء دولة فلسطينية مكتملة لأن من يحكمون اسرائيل من خلال المؤسسات الامنية والعسكرية والسياسية في الحكومة والكنيست، ومعهم جمهور الاحتلال يعتبرون الضفة الغربية "يهودا والسامرة" بما تعنيه دينيا لإسرائيل.
هل نصدق ان اسرائيل بكل الوانها سوف تسلم الضفة الغربية للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من اجل اقامة دولتهم، ونحن نعرف ان الضفة الغربية بالمفهوم التوراتي تعتبر منطقة دينية مقدسة سواء في القدس حيث استهداف الحرم القدسي والمسجد الاقصى، والخليل حيث الحرم الابراهيمي في الخليل، ونابلس، ومواقع ثانية.
وفقا لمعاهدة اوسلو وملحقاتها تم تقسيم أرض الضفة الغربية إلى 3 مناطق، مع احتفاظ إسرائيل بسيطرتها على الحدود والأمن الخارجي والقدس والمستوطنات ومسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين، والمناطق الثلاث هي مناطق "أ": تمثل 18 % من مساحة الضفة الغربية، وتخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسلطة الفلسطينية، مناطق "ب" وتمثل ايضاً 18 % من مساحة الضفة الغربية، وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية في شؤون الصحة والتعليم وإدارة الاقتصاد، وتتشارك أمنيا مع الاحتلال الاسرائيلي، واخيرا مناطق "ج" وتمثل 60 % من مساحة الضفة الغربية، وقد نص اتفاق أوسلو على تسليمها للسلطة الفلسطينية، ولكن إسرائيل احتفظت بسيطرتها الكاملة عليها، بما في ذلك شؤون الأمن والتخطيط والبناء، فهي تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، ولم تسلمها إلى السلطة الفلسطينية.
هذا يعني ان تجمعات الفلسطينيين الفعلية تعادل 18 % فقط من كل الضفة التي تعادل 21 % من كل فلسطين التاريخية، وما يراد قوله الآن أن الضفة هذه الايام وهي تتعرض لجرائم اسرائيلية يومية، واعتقالات بالآلاف، ومع تسليح مئات آلاف المستوطنين، في طريقها الى سيناريوهات خطيرة، من ابرزها افلات ميلشيات المستوطنين للهجوم على المدن والقرى القريبة منهم بهدف ازاحتهم داخليا، وتحريكهم على اساس كتل بشرية نحو مناطق ثانية وتحديدا الى منطقة أريحا وغور الأردن، اذا تمكنوا من ذلك نيابة عن الجيش الاسرائيلي.
عدد سكان الضفة الغربية بلغ عام 2023 وفقا لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو 3 ملايين و257 ألف نسمة، يتوزعون على 11 محافظة محاطة بالمستوطنات والتجمعات الاستيطانية المؤقتة، ولا انسيابية في الحركة داخل الضفة الغربية، بسبب تقطيع المدن، والحواجز واستمرار مصادرة الاراضي، وبناء وحدات استيطانية جديدة، في سياق يقول ان مرحلة الاستيطان بعد اتفاقية اوسلو كانت الاخطر والاغزر من حيث العدد والامتداد.
هذا يعني ان اسرائيل طوال 3 عقود ماضية ومنذ اوسلو لم تتعامل مع ارض الضفة الغربية باعتبارها للفلسطينيين، بل سيطرت عليها وواصلت سرقة الارض والبناء، والسبب بسيط فهي في المفهوم الاسرائيلي تعد ارضا توارتية لا يمكن التنازل عنها للشعب الفلسطيني.
يقال كل هذا الكلام لاولئك الذي يظنون ان هناك احتمالات لقيام دولة فلسطينية في ارض لها تعريفها الخاص اسرائيليا، وهو تعريف لا يجرؤ احد في كيان الاحتلال على تجاوزه.
لقد كانت الكارثة الاكبر التي تعرض لها الفلسطينيون تتمثل باتفاقية اوسلو التي اعترفت باسرائيل ولم تحصد دولة، ومنحت الاحتلال الوقت والامن والسلام لاكمال مشروعه في الضفة.

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