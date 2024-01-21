Sunday, 21 January 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأغوار: شكاوى من نمو عشوائي لأشجار حرجية على جوانب الطرق السياحية

1/21/2024 2:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الأغوار الوسطى– مع بدء الموسم السياحي الشتوي باتت الأشجار الحرجية أحد الأماكن المفضلة لدى الزوار وخصوصا العائلات، يفترشون الأرض ويتفيأون بظلالها بعيدا عن الازدحام.
إلا أن النمو المتسارع للأشجار الحرجية بات يشكل خطرا على المتنزهين، في حين أن تعديها على جوانب الطرق الرئيسة والفرعية قد يتسبب بحوادث مرورية نتيجة حجبها للرؤية وللإشارات الإرشادية والتحذيرية.
ويبين فايز عليان أن انتشار الأشجار الحرجية بشكل عشوائي على طريق البحر الميت يشكل خطرا على المتنزهين الذين اعتادوا على قضاء العطلة تحت ظلالها، مؤكدا أن بعض الأشجار تغطى الإشارات المرورية وبعضها يحجب الرؤية على الطريق ما يهدد السلامة المرورية.
ويلفت إلى أن بعض المتنزهين يقوم بقص أفرع الأشجار ورميها لإيجاد مكان مناسب للجلوس الأمر الذي قد يتسبب بأضرار للآخرين كون بعض الأشجار ذات أشواك قد تلحق ضررا بالإنسان أو المركبات، مطالبا الجهات المعنية بضرورة تنظيم حملات مستمرة لتقليم هذه الأشجار وإزلة المخلفات.
ويشاركه الرأي رزق البشيش، مؤكدا أن الأشجار التي تحف الشوارع الرئيسة خاصة شارع البحر الميت تعتبر ملجأ لعدد كبير من العائلات التي تستظل بها خلال أيام العطل ما يجعل من تقليمها أمرا ضروريا للحفاظ على سلامتهم، لافتا إلى أن عمليات التقليم التي تقوم بها الجهات المعنية غير كافية خاصة وأنها تقوم بإلقاء المخلفات في نفس المكان ما يسهم في نمو أشجار جديدة بشكل عشوائي.
ولا تقتصر هذه المشكلة على المناطق السياحية، إذ يؤكد مواطنون أن انتشار الاشجار الحرجية على جوانب الطرق الرئيسة والفرعية تسبب بتقليص سعة الشوارع وخاصة الزراعية حتى أصبحت لا تتسع سوى لسيارة واحدة فقط وبعرض لا يزيد على ثلاثة أمتار.
ويبين محمد محمود أن نمو الأشجار بشكل متسارع يشكل معاناة لسكان مناطق الأغوار خاصة ممن يقيمون في المناطق الزراعية، إذ أنها تتسبب بتغير مسار الطرق وتضطر السائقين إلى السير على الأطراف للابتعاد عن غصونها التي تلحق ضررا بمركباتهم، موضحا أن عملية تقليم الأشجار تحتاج إلى معدات وجهد، فضلا عن أن قيام المواطنين بعملية قص الأشجار يعرضهم للمساءلة القانونية التي تصل إلى التحويل إلى المحاكم ودفع غرامات المخالفات التي تنظم بحقهم لأن قانون وزارة الزراعة يمنع قص الأشجار إلا بموافقتها أو عن طريق كوادرها.
ويلفت عدد من رؤساء البلديات وجمعيات مستخدمي المياه إلى أن نمو الأشجار الحرجية على جوانب الطرق الزراعية يعيق عمل الدوائر الخدمية ويشكل معاناة للعاملين، مؤكدين أن إزالة الأشجار الحرجية أو تقليمها هو مسؤولية وزارة الزراعة أو الأشغال في الطرق النافذة.
من جانبه، يؤكد مدير زراعة الشونة الجنوبية المهندس خليل العدوان أن كوادر الزراعة تقوم باستمرار بعمليات تقليم للأشجار الحرجية وخاصة أشجار السلم المنتشرة على أطراف الطرق بالرغم مما يكلفنا ذلك من جهود مضنية وتكاليف باهظة، مبينا أن القيام بحملة شاملة لتقليم الأشجار الحرجية الواقعة في حرم الشوارع الرئيسة والفرعية يحتاج الى إمكانات وآليات وكوادر، ويجب أن يكون هناك تشاركية مع البلديات وسلطة وادي الأردن والأشغال العامة من أجل تنفيذها بالشكل المطلوب.
بدوره أوضح متصرف لواء الشونة الجنوبية رئيس لجنة السلامة العامة الدكتور علي الحيصة أن معظم هذه الأشجار تنمو بشكل سريع كونها لا تحتاج إلى المياه، في حين تنتشر بشكل عشوائي نتيجة انتقال بذورها من مكان إلى آخر عن طريق الرعي، موضحا أن نموها بصورة عشوائية يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الشوارع والطرقات ومرتادي المنطقة، مؤكدا أنه تم عمل عدة حملات لتقليم الأشجار على الطرق الرئيسة والفرعية او تلك التي تهدد شبكات الكهرباء، وسيتم مخاطبة مديرية الزراعة وسلطة وادي الأردن والبلديات والأشغال للقيام بحملة جديدة لإزالة وتقليم الأشجار الحرجية التي تهدد السلامة المرورية وتحجب الرؤية على الشوارع والطرقات.

MENAFN21012024000072011014ID1107748352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث