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الوصول للمناطق السياحية بالكورة.. تنزه محفوف بالخطر

1/21/2024 2:22:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- رغم عدم وجود إحصائية لحوادث السير التي وقعت أثناء رحلات التنزه التي تنشط خلال هذه الفترة في لواء الكورة، إلا أن احتمال وقوعها يبقى قائما، بالنظر لطبيعة المناطق الوعرة التي يقصدها المنتزهون والمخدومة بطرق ضيقة قد تكون خطرة لمن يستخدمها للمرة الأولى.
وغالبا ما تكون الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية طرقا زراعية بسعة ضيقة تغيب عنها عناصر السلامة المرورية، لتشكل خطرا قد يفسد في أي لحظة متعة التنزه.
وشكل حادث وقع مؤخرا على أحد طرق مناطق التنزه بلواء الكورة، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم إصابات خطرة، حالة من الخوف والاستياء لدى متنزهين، تبادلوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي آراء حول ما يمكن أن تشكله طرق مناطق التنزه من خطورة على أرواح مستخدميها.
"الغد" تواصلت مع متنزهين كانوا متواجدين في المنطقة التي وقع فيها الحادث قالوا: "أوضاع الطريق متردية، وتحتاج إلى اهتمام أكثر من قبل الجهات المعنية، خصوصا وأن المقاصد السياحية كمنطقة وادي النمل وأخرى في لواء الغور كسد وادي العرب، وسد زقلاب، تعتبر مناطق سياحية وتشهد زوارا كُثرا على مدار العام.
ويمتاز لواء الكورة بطبيعة خلابة ومناظر جميلة وتلال تستقطب زوارا من مختلف مناطق المملكة وخارجها، فضلا عن أنها منطقة زراعية تمتاز بزراعة البقوليات والخضراوات المختلفة والمتنوعة وأعشاب طبية تساعد في علاج أمراض مختلفة.
وأشاروا إلى أن الأعداد الكبيرة التي تأتي للتنزه في مناطق الطبيعة يستوجب معها أن يكون هناك اهتمام أكبر بالطرق الموصلة إليها خاصة تلك المناطق التي تمتاز بطبيعة وعرة.
يقول المواطن محمد البشتاوي، إن الطريق المؤدي إلى منطقة أم النمل بلواء الكورة وهي إحدى أهم مناطق التنزه يتصف بوعورته وخطورته، وسعته ضيقة ولا يتسع لأكثر من مركبة واحدة في بعض من أجزائه، ناهيك عن كثرة المنعطفات الخطرة، مضيفا أنه يتعرض لانهيارات كثيرة وخاصة في فصل الشتاء ما يؤدي إلى إغلاقه.
وأكد أن الطريق تعرض العام الماضي لحوادث سيول نتيجة تدفق مياه الأمطار من الجبال المجاورة، الأمر الذي حول الطريق إلى طريق ترابي طيني، أعاق حركة السيارات، ناهيك عن الخسائر المالية التى لحقت بالمستثمرين بالمنطقة.
وأضاف علي الصابر من سكان محافظة إربد أن الطريق المؤدي إلى سد وادي العرب غير مؤهل في أجزاء منه، فضلا عن وجود تعرجات ومنعطفات خطرة، ويتعرض إلى انهيارات خلال فصل الشتاء، موضحا أن ذلك يؤدي إلى صعوبة وصول الزائرين لمناطق التنزه والمزارعين إلى مزارعهم، فضلا عن أنه يؤدي إلى محاصرة متنزهين وزوار أحيانا إذا ما وقعت حوادث انهيارات أثناء تواجدهم بالمنطقة.
وأضاف أن تلك المقاصد السياحية بحاجة إلى اهتمام سياحي واهتمام من الجهات المعنية من خلال العمل على جذب الاستثمارات إليها، مقترحا أن يتم العمل على استملاك تلك المناطق والتشجيع على إقامة مشاريع سياحية، مشيرا إلى أن الاهتمام بها قد يدر دخلا للجهات المعنية ويعمل على تشغيل العديد من الشباب الذين يبحثون عن فرص.
وتصف الأربعينية انتصار حال الطريق المؤدي الى منطقة "أم النمل" بالخطر وغير الآمن، رغم المطالبات المتكررة من الجهات المعنية بضرورة تأهيله كونه يشهد حركة تنزه كبيرة.
وبينت أن الطريق مضى عليه عدة أعوام بلا تأهيل أو تعبيد أو توسعة، فهو بحاجة إلى زيادة في سعته وإعادة تأهيله وإنشاء عبارات صندوقية.
ويقول المواطن علي البشتاوي، إن المنطقة ككل بحاجة إلى طرق حديثة لخدمة أهلها وزائريها، فالطرق الحالية غير مؤهلة وفيها الكثير من الحفر والتشققات، مضيفا أن الطريق يصبح في فصل الشتاء خطيرا جدا بسبب انهيارات جبلية وتساقط الحجارة على بعض أجزائه.
ويلفت إلى حوادث وقعت في المنطقة، والتي من أبرزها غرق العديد من المركبات في تجمعات مائية، حيث تكبد أصحابها خسائر مالية مرتفعة.
من جانبها، قالت مديرة سياحة اربد الدكتورة مشاعل خصاونة إن هناك فرقا بين موقع سياحي ومقصد سياحي، مؤكدة أن الموقع السياحي يكون ضمن الخطط السياحية ومن ضمن خطة وزارة السياحة في حال وجود اكتظاظ على الموقع يتم مخاطبة الجهات المعنية لتعبيد وتسهيل الطريق على السياح والمتنزهين وحل مشكلة الاكتظاظ وذلك حسب المخصصات المالية.
وأشارت إلى أنه وفي بعض الأحيان توجد عوائق طبيعية تحول من القدرة على عمل أي إجراء لتحسين واقع الطرق والتي تحتاج مخصصات مالية كبيرة، كما أن هناك بعض الأراضي تعود ملكيتها لمواطنين، ومن الصعب جدا أن تقوم الجهات المعنية على إجراء أي تعديل عليها، لأن عملية استملاكها تكون مرتفعة الكلفة، مشيرة إلى أهمية تكاتف كل الجهود من أجل الوصول لمستوى متميز في تقديم الخدمات لكافة المواقع والمقاصد السياحية.
من جانبه، قال مدير أشغال إربد المهندس معن الربضي، إن مخصصات تعبيد وإنشاء الطرق تعتمد على ميزانية اللامركزية، بالتشارك مع وزارة الأشغال، مؤكداً أن الميزانية التي يتم وضعها من الصعب جدا أن تساعد على تغطية جميع المتطلبات من حيث تعبيد وإنشاء واستملاك، مقرا بأهمية الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية ومناطق التنزه الجميلة، والتي تسهم بتحريك عجلة الاقتصادية في تلك المناطق ولكن الكلفة المالية لتأهيلها مرتفعة ما يجعل من عملية صيانتها أمرا صعبا في الوقت الراهن، مستدركا أنه تم رفع توصيات بذلك وتم ذكر الأماكن التي تحتاج إلى أعمال مستعجلة.

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