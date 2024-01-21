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لواء الطيبة.. مشاريع غائبة وحضور خجول للقطاعين الحكومي والخاص

1/21/2024 2:22:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد التميمي إربد - في الوقت الذي يفتقر فيه لواء الطيبة في محافظة إربد لأي مشاريع استثمارية توفر فرص العمل، فإن وضع إستراتيجية واضحة لتحسين الواقع المعيشي للسكان والحد من مشكلتي الفقر والبطالة لا يزال غائبا أيضا، ليبقى أكثر من 4 آلاف شاب وشابة بينهم حملة شهادات جامعية في دائرة التعطل، يشكلون ما نسبته 18 % من عدد سكان اللواء البالغ 60 ألف نسمة، وفق إحصاءات رسمية.
وتنحصر رؤى وتصورات النهوض بواقع اللواء على شكل مطالب سكانية، تدعو إلى ضرورة إنشاء مشاريع استثمارية لتشغيل المتعطلين العمل، متخذة من طبيعة اللواء الزراعية والسياحية ميزة تبني عليها أفكارا ومقترحات مشاريع منتظرة.
ويرى سكان اللواء الذين ينتشرون في 6 تجمعات سكانية أن على الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص إنشاء مشاريع، مشيرين إلى أن محدودية واحيانا انعدام فرص العمل تدفع بالشباب للبحث عن فرص عمل خارج اللواء، ما يكبدهم مصاريف تنقل واحيانا يضطرون إلى استئجار منزل في حال كان مكان العمل بعيدا ومع تدني الأجور يصبح العمل بلا جدوى.
ووفق السكان، فإن الفرص المتوفرة تنحصر بقطاع الزراعة ضمن مشاريع صغيرة تقتصر على أفراد الأسرة كزراعة المحاصيل الحقلية والمزروعات الصفية، مؤكدين أن هذه الأعمال غير مجدية في الوقت الحالي ولا تحقق أرباحا مالية تمكن الشباب من استغلالها لتحسين واقعهم المعيشي الصعب.
ولواء الطيبة الذي استحدثت فيه مديرية ناحية عام (1966) ورفعت إلى مديرية قضاء عام 1986 ثم متصرفية عام 1996 رافقها استحداث مديريات للزراعة والأراضي وتنمية اجتماعية ومحكمة شرعية وصلح ومالية ومركز أمني ودفاع مدني وأحوال مدنية وجوازات عامة وإلغاء مديرية الهندسة مؤخرا بعد ضم المجالس البلدية في اللواء في بلدية واحدة سميت بلدية الطيبة الجديدة.
ولا يزال يفتقر اللواء لمديريات الصحة والأوقاف والمياه والأشغال العامة ومكاتب للكهرباء والاتصالات ومؤسسات استهلاكية مدنية ومركز لتوزيع الأعلاف وفرع لمؤسسة الإقراض الزراعي وبنوك تجارية.
ويعتبر مواطنون أن عدم اكتمال جميع الدوائر الحكومية سيؤدي إلى خلل في التنمية، لافتين إلى أن لواء الطيبة هو اللواء الوحيد غير مكتمل المديريات ويوجد فيه مكاتب فقط للدوائر وليست مديريات، مشيرين إلى أن استحداث المديريات سيؤدي إلى توظيف للعديد من الشباب المتعطلين عن العمل وسيخفف من مشكلة البطالة.
ويرى عدد من أبناء الطيبة أن استغلال قطاع الزراعة بدعم حكومي من خلال إقامة مشاريع زراعية نباتية أو حيوانية كمصنع للألبان وآخر لتغليف المنتجات الزراعية سوف يوظف العشرات من المتعطلين.
وقال عضو مجلس بلدي الطيبة الجديدة إن اللواء يفتقر إلى مركز لتسويق المنتجات الريفية للسيدات اللواتي يمتهن صنع المشغولات اليدوية مثل الأطعمة والحلويات والألبسة، داعيا إلى تفعيل دور الصندوق الأردني الهاشمي في اللواء ليقوم بمهامه على أكمل وجه بما يخدم أهل اللواء.
وأكد على ضرورة إيلاء القطاع السياحي أهمية لما تتمتع به مناطق وبلدات اللواء من مواقع وأماكن سياحية وتاريخية تسهم في الحد من نسبة المتعطلين، من خلال تثبيت المواقع التاريخية وأماكن التنزه وتشغيل الشباب فيها.
وطالب الهياجنة بدعم البلدية لإقامة مصنع لصناعة الخرسانة والحجر والطوب والكندرين يخدم البلدية ويرفد صندوقها ويعمل على تشغيل الأيدي العاملة خصوصا هؤلاء الشباب الذين امتهنوا مهنة البناء والطوبار وضاق فيهم الحال منذ سنوات وأصبحوا رقماً في صفوف المتعطلين عن العمل.
وقال علي العلاونة من سكان اللواء إن فرص العمل إن توفرت فهي مقتصرة على قطاع الزراعة والمشاريع الفردية من فتح محال تجارية صغيرة تشغل شخصا واحدا كالسوبر ماركات والدكاكين ومحال الخضار وغيرها من المحال، لافتا إلى أن اللواء لا يوجد فيه مشاريع استثمارية صناعية او زراعية متكاملة توفر فرص عمل.
وأشار إلى أهمية منح قروض لمشاريع صغيرة لحل مشكلتي البطالة والفقر التي تواجه اللواء، إضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بإنشاء مصانع لتشغيل الفتيات التي يضطر بعضهن إلى العمل في أماكن بعيدة.
وقدر رئيس جمعية الطيبة الخيرية أحمد القرعان عدد المتعطلين عن العمل من الذكور والإناث بحوالي 6 آلاف، غالبيتهم حاصلون عن الشهادات الجامعية، مؤكداً أن لواء الطيبة مغلق وبالتالي تغيب عنه الحركة التجارية والاستثمارية بالرغم من تمتعه بطبيعة خلابة جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن اللواء يفتقر إلى أي مشاريع استثمارية تشغيلية بالرغم من وجود أراض حرجية يمكن استغلالها لبناء مصانع، مبينا أنه يجب على الحكومة وضع خطة إستراتيجية للنهوض باللواء وجلب الاستثمارات المختلفة.
وأضاف أن الجمعية قامت بعمل مشغل خياطة يشغل ما يقارب 13 فتاة، إضافة إلى أن إنشاء مصنع للمياه يشغل 4 أشخاص، فيما ترفض الجهات المعنية ترخيص المركز الصحي في الجمعية لاشتراطها أن تسجيله باسم أطباء وليس باسم الجمعية، مؤكدا أن تشغيل المركز الصحي سيوفر فرص عمل لأطباء وممرضين وغيرهم من أبناء اللواء المتعطلين.
ولفت إلى أن هناك مشكلة حقيقية تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة، إذ أن الجمعية تؤوي ما يقارب 13 شخصا من هذه الفئة، وهم مهددون بالذهاب إلى منازلهم بسبب اشتراط وزارة التنمية الاجتماعية إنهاء تعليمهم لوصولهم عمر 18 عاما، مما يشكل عبئا على أهاليهم.
بدوره أقر عضو مجلس محافظة إربد عن لواء الطيبة مصطفى النمرات أن اللواء يئن تحت وطأتي الفقر والبطالة، في ظل عدم وجود أي مشاريع استثمارية لتشغيل الشباب المتعطلين عن العمل الذين قدر عددهم بـ 5 آلاف، وخصوصا الفتيات الحاصلات على الشهادات.
ولفت إلى أن أبناء اللواء تقدموا للعمل في مدينة الحسن الصناعية، إلا أن طلباتهم ما زالت معلقة منذ شهور، رغم بعد المسافة ومحدودية الراتب، غير أنهم مدفوعين بواقع صعب ويقبلون بأي فرص من أجل مواجهة الظروف الصعبة والحصول على دخل لسد ولو جزء بسيط من احتياجاتهم الشخصية.
ولفت النمرات إلى أن مجلس المحافظة خصص العام الحالي ما يقارب 670 ألف دينار للواء الطيبة جلها ذهب لصالح قطاعي التربية والصحة من أجل صيانة مدارس ومراكز صحية، وأخرى للأشغال لفتح طرق زراعية، فيما لم يخصص أي مبالغ مالية لعمل مشروع استثماري لتشغيل الشباب المتعطلين عن العمل.
من جانبه اكتفى مصدر مطلع بالقول إن المتصرفية تتلقى الملاحظات من المواطنين حول العديد من المطالب وتقوم برفعها إلى الجهات المعنية وخاصة فيما يتعلق بترفيع المكاتب إلى مديريات واستحداث دوائر أخرى في اللواء لتوفير فرص عمل لأبناء اللواء.

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