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إطلاق مؤتمر الجمعية السعودية لطب الأمومة والجنين

1/21/2024 2:21:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية الأميرة دعاء بنت محمد، تم إطلاق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الجمعية السعودية لطب الأمومة والجنين بحضور نخبة رفيعة من الأطباء محليًا ودوليًا تحت إشراف الجمعية السعودية للأمومة والجنين وتنظيم من أكاديمية أندلسية بفندق ريتز كارلتون تستمر فعاليات المؤتمر ليومين.
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