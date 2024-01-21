إطلاق مؤتمر الجمعية السعودية لطب الأمومة والجنين

إطلاق مؤتمر الجمعية السعودية لطب الأمومة والجنين
التاريخ
1/21/2024 2:21:22 PM
(MENAFN
- Al Watan) تحت رعاية الأميرة دعاء بنت محمد، تم إطلاق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الجمعية السعودية لطب الأمومة والجنين بحضور نخبة رفيعة من الأطباء محليًا ودوليًا تحت إشراف الجمعية السعودية للأمومة والجنين وتنظيم من أكاديمية أندلسية بفندق ريتز كارلتون تستمر فعاليات المؤتمر ليومين.
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