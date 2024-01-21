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عادل إمام ونجاة الصغيرة أبرز مفاجآت حفل Joy Awards 2024

1/21/2024 2:21:22 PM
(MENAFN- Al Watan) جدّدت العاصمة السعودية الرياض موعدها مع واحدة من أكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة على الإطلاق وهي حفل "جوائز صنّاع الترفيه – Joy Awards" بنسخته الرابعة من تقديم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وشارك في التنظيم "مجموعة MBC".
وبحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، شهد الحفل تواجداً لنخبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والمؤثّرين من العالم العربي، إلى جانب كوكبة كبيرة من نجوم العالم، إضافةً إلى أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، وعدد من الشخصيات العامة وكبار المدعوّين والضيوف.
واستُهلّت الفعاليات، التي تأتي بدعم من برنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية السعودية 2030)، بمرور النجوم والمدعوّين على السجادة الخزامية أمام عدسات المصوّرين والجهات الإعلامية ووكالات الأنباء العربية والعالمية التي احتشدت لتغطية واحدةٍ من أكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة على الإطلاق، فيما بُثّت وقائع الحفل مباشرةً على قنوات MBC1 وMBC مصر وMBC5 وMBC العراق، بالإضافة إلى منصة "شاهد". من جانبٍ آخرـ، تألّق خلال الحفل كوكبة كبيرة من النجوم العالميين الذين أتوا خصيصاً إلى الرياض، وأبرزهم: السير أنتوني هوبكنز، كيفن كوستنر، مارك وولبيرغ، جان رينو، إيفا لونغوريا، سلمان خان، مارتن لورنس، كوينزي جونز جونيور، لانغ لانغ، آليا بهات، جورجينا رودريغز، أنتوني أندرسن، سام ووثينغتون، بول أندرسن، المنتج توني مازاراتي، المخرج زاك سنايدر، المخرج دوغ ليمان، ونجوم الرياضة بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة تايسون فيوري، نجم الـ WWE سوبر ستار والممثل جون سينا، بطل الـ MMA والملاكم فرانسيس نغانو.
تخلّل فعاليات الحفل الذي قدّمه كل من وسام بريدي وكارمن بصيبص فقرات الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز - نجوماً وأعمالاً- وذلك ضمن مختلف الفئات المشاركة. وإلى جانب توزيع الجوائز والتكريمات شهد الحفل عروضاً فنيةً وغنائية وترفيهية متنوعة قدّمها على المسرح نخبة من كبار فناني العالم العربي تباعاً، ابتداءً من:
أصالة، الموسيقار وعازف البيانو الصيني العالمي لانغ لانغ، شيرين، غلوريا غانيور، بيبي ريكسا، الفنانة القديرة نجاة، عبدالمجيد عبدالله، والختام مع عمرو دياب.
كما قدم الموسيقار العالمي كلاوديو كونسانتين مقطوعة موسيقية ضمن فيلم قصير حمل اسم "رسالة لمن رحلوا" استحضر مَن فقدهم عالم الفن والثقافة والإعلام في الوطن العربي خلال العام الماضي.
أخيراً وليس آخراً اختُتم الحفل بصعود النجوم والفنانين على المسرح والتقاط صورة تذكارية جمعتهم بمعالي المستشار تركي آل الشيخ.
الفائزون بجوائز الحفل
عن فئة الأعمال الدرامية، فاز سعد عزيز بجائزة "الممثل المفضل" عن مسلسل "سكة سفر" الموسم الثاني، فيما فازت رهف محمد بجائزة "الممثلة المفضّلة" عن مسلسل "بروحهم في البيت". وفاز بجائزة "الوجه الجديد المفضّل" وليد قشران عن مسلسل "ستوديو 23" الجزء الثالث، فيما ذهبت جائزة "المسلسل المفضّل" لـ "كريستال".
وعن فئة الرياضة فاز عبدالله الربيعة بجائزة "الرياضي المفضّل"، وفازت أونس جابر بجائزة "الرياضية المفضّلة".
وعن فئة السينما، فاز كريم عبد العزيز بجائزة "الممثل المفضل" عن فيلم "بيت الروبي"؛ فيما فازت نيللي كريم بجائزة "الممثلة المفضّلة" عن فيلم "فوي فوي فوي"، وذهبت جائزة "الفيلم المفضّل" لـ "سطّار – عودة المخمّس الاسطوري".
وعن فئة المؤثّرين، فاز المؤثر شونق بونق بجائزة "المؤثّر المفضّل"، وفازت المؤثرة بيبي العبدالمحسن بجائزة "المؤثّرة المفضّلة".
وضمن فئة الموسيقى فاز طلال سام بجائزة "الصوت الجديد المفضّل"، وفاز عايض بجائزة "الفنان المفضّل"، وفازت أصالة بجائزة "الفنانة المفضلة" والتي قدمها لها على المسرح فنان العرب محمد عبده، فيما ذهبت جائزة "الأغنية المفضّلة" لـ "يا ليل يا العين" من غناء الشامي.
الجوائز التكريمية
قدّم المستشار تركي آل الشيخ جائزة "صناع الترفيه الفخرية" لكل من: الموزع والمؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا المايسترو وليد فايد، ونجمة بوليوود العالمية آليا بهات، والمخرج الأميركي المبدع زاك سنايدر، والممثل الأميركي الكوميديان مارتن لورنس، وفريق عمل ونجوم مسلسل تحت الوصاية من بطولة منى زكي، والنجم القدير محمد المنصور، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، ومدير عام قناة MBC مصر محمد عبدالمتعال، والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بنش مارك زكي حسنين، ومدير عام الإعلام الناشئ في مجموعة MBC فضل زهر الدين.
أما جائزة "الإنجاز مدى الحياة" فحصل عليها كل من: نجم هوليوود السير أنتوني هوبكنز، والممثلة المصرية إسعاد يونس، والممثلة السورية منى واصف، والممثل السعودي القدير علي المدفع، ونجم هوليوود الممثل والمخرج كيفن كوستنر، زنجمة الغناء القديرة من مصر الفنانة نجاة، والمؤلف والموزع الموسيقي الأميركي الشهير كوينزي جونز الذي خصّ الجمهور برسالة مصورة وتسلم الجائزة بالنيابة عنه ابنه كوينزي جونز جونيور، والفنان السعودي المغني والملحن القدير رابح صقر.
كما حصل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب على جائزة صناع الترفيه الماسية، وحصل كل من الموسيقار وعازف البيانو الصيني العالمي لانغ لانغ، ونجمة بولييود العالمية آليا بهات على جائزة صناع الترفيه الفخرية، وحصلت النجمة السينمائية الهوليوودية العالمية إيفا لونغوريا على جائزة "شخصية العام". أخيراً وليس آخراً، حصل على جائزة زعيم الفن العربي التي تقدم لمرة واحدة فقط في حفل جوائز صناع الترفيه النجم الكبير عادل إمام الذي خصّ الحضور برسالة صوتية، وتسلّم الجائزة بالنيابة عنه ابنيْه المخرج رامي والفنان محمد إمام.
يذكر أن جوائز "صنّاع الترفيه" تتميز بأنها من اختيار الجمهور الذي صوّت بنفسه للفائزين عبر تطبيق Joy Awards واختارهم من بين مجموعة من المرشّحين عن فئات السينما والموسيقى والمؤثّرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

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