NASA تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ

(MENAFN
- Al Watan) أعادت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الاتصال بمروحيتها الصغيرة ((إنجينويتي)) الموجودة على المرّيخ، حسب ما أعلنت السبت، بعدما فقدته بعض الوقت إثر عطل غير متوقع.
وأصبحت هذه المروحية، التي تشبه طائرة مسيّرة كبيرة، في 2021 أول مركبة بمحرّك تنفذ طلعات جوية فوق كوكب آخر غير الأرض.
وقد حملها إلى ((الكوكب الأحمر)) يومها الروبوت الجوال ((برسفيرنس)) الذي يتولى نقل البيانات منها إلى الأرض، وتتمثل مهمته في البحث عن مؤشرات لحياة قديمة على المريخ.
إلا أن الاتصالات بين ((إنجينويتي)) والمركبة الجوالة انقطعت فجأة، الخميس، خلال طلعتها الثانية والسبعين فوق المرّيخ.
وأعلن مختبر الدفع النفاث التابع لـ((ناسا)) والمسؤول عن المروحية، عصر السبت، على شبكة ((إكس)) أن ثمة ((خبرا جيدا اليوم)).
وأشارت الوكالة إلى التمكن أخيرا من استعادة الاتصال بالمروحية من خلال إصدار أمر لـ((برسفيرنس)) بتنفيذ ((عمليات استماع طويلة الأمد، لالتقاط إشارة إنجينويتي)).
وأضافت أن الفريق المسؤول عن المروحية ((يعمل على درس البيانات الجديدة، للحصول على تفسير أكثر وضوحا لسبب الانقطاع غير المتوقع للاتصال خلال الطلعة الثانية والسبعين)).
وشرحت ((ناسا))، في وقت سابق، أن طلعة الخميس كانت تهدف إلى ((التدقيق في أنظمة المروحية، بعد هبوطها أبكر مما كان يُفترض خلال طلعتها السابقة)).
وأفادت ((ناسا))، في المنشور الذي أوردته مساء الجمعة، بأن ((إنجينويتي)) وصلت إلى ارتفاع 12 مترا، ولكن ((في أثناء هبوطها، توقفت الاتصالات بين المروحية والمركبة الجوالة في وقت أبكر قبل هبوطها)).
وأشار مختبر الدفع النفاث عبر ((إكس))، الجمعة، إلى أن ((إنجينويتي)) لم تعد في مدى رؤية ((برسفيرنس))، وأن الفرق المسؤولة عن المركبة الجوّالة ((قد تلجأ لنقلها إلى مكان أقرب، لإجراء فحص بصري)).
MENAFN21012024000089011017ID1107748347
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.