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NASA تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ

1/21/2024 2:21:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أعادت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الاتصال بمروحيتها الصغيرة ((إنجينويتي)) الموجودة على المرّيخ، حسب ما أعلنت السبت، بعدما فقدته بعض الوقت إثر عطل غير متوقع.
وأصبحت هذه المروحية، التي تشبه طائرة مسيّرة كبيرة، في 2021 أول مركبة بمحرّك تنفذ طلعات جوية فوق كوكب آخر غير الأرض.
وقد حملها إلى ((الكوكب الأحمر)) يومها الروبوت الجوال ((برسفيرنس)) الذي يتولى نقل البيانات منها إلى الأرض، وتتمثل مهمته في البحث عن مؤشرات لحياة قديمة على المريخ.
إلا أن الاتصالات بين ((إنجينويتي)) والمركبة الجوالة انقطعت فجأة، الخميس، خلال طلعتها الثانية والسبعين فوق المرّيخ.
وأعلن مختبر الدفع النفاث التابع لـ((ناسا)) والمسؤول عن المروحية، عصر السبت، على شبكة ((إكس)) أن ثمة ((خبرا جيدا اليوم)).
وأشارت الوكالة إلى التمكن أخيرا من استعادة الاتصال بالمروحية من خلال إصدار أمر لـ((برسفيرنس)) بتنفيذ ((عمليات استماع طويلة الأمد، لالتقاط إشارة إنجينويتي)).
وأضافت أن الفريق المسؤول عن المروحية ((يعمل على درس البيانات الجديدة، للحصول على تفسير أكثر وضوحا لسبب الانقطاع غير المتوقع للاتصال خلال الطلعة الثانية والسبعين)).
وشرحت ((ناسا))، في وقت سابق، أن طلعة الخميس كانت تهدف إلى ((التدقيق في أنظمة المروحية، بعد هبوطها أبكر مما كان يُفترض خلال طلعتها السابقة)).
وأفادت ((ناسا))، في المنشور الذي أوردته مساء الجمعة، بأن ((إنجينويتي)) وصلت إلى ارتفاع 12 مترا، ولكن ((في أثناء هبوطها، توقفت الاتصالات بين المروحية والمركبة الجوالة في وقت أبكر قبل هبوطها)).
وأشار مختبر الدفع النفاث عبر ((إكس))، الجمعة، إلى أن ((إنجينويتي)) لم تعد في مدى رؤية ((برسفيرنس))، وأن الفرق المسؤولة عن المركبة الجوّالة ((قد تلجأ لنقلها إلى مكان أقرب، لإجراء فحص بصري)).

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