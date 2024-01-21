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اعتدال و تليجرام تتصدى خلال عام 2023 لـ 3 تنظيمات إرهابية - جريدة الوطن السعودية

1/21/2024 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) 2024 م واس نجح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) وبالتعاون مع منصة (تليجرام) خلال الربع الأخير (أكتوبر - ديسمبر) 2023م من إزالة 20.092.547 مليون محتوى متطرف وإغلاق 801 قناة مستخدمة في بث تلك المحتويات المتطرفة، ليصبح إجمالي نتائج العمل المشترك خلال عام 2023م، إزالة 43.869.753 محتوى متطرفًا، وإغلاق 6.264 قناة متطرفة.
ورصد فريق (اعتدال) زيادة في نشاط نشر الدعاية المتطرفة خلال الربع الأخير من عام 2023م والعائدة لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش - هيئة تحرير الشام - القاعدة)، حيث تم إزالة 14.064.489 مليون محتوى متطرف وإغلاق 404 قنوات متطرفة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وإزالة 3.781.568 ملايين محتوى متطرف وإغلاق 207 قنوات متطرفة لهيئة تحرير الشام الإرهابية، فيما تم إزالة 2.246.490 مليون محتوى متطرف وإغلاق 190 قناة متطرفة تعود لتنظيم "القاعدة" الإرهابي.
يذكر أن التعاون المشترك ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) تمكَّن من إزالة 58.891.704 مليون محتوى متطرف وإغلاق 13.088 قناة متطرفة منذ بداية التعاون في فبراير 2022م وحتى ديسمبر 2023م.

MENAFN21012024000089011017ID1107748346

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