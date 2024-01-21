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9 إصابات لمعلمات وطلاب في حادث بالمخواة - جريدة الوطن السعودية

1/21/2024 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع صباح اليوم حادث بين سيارتين تبين أنها بين طلاب ومعلمات متوجهين لمدارسهم ، وقد نتج عنه عدة اصابات مختلفة.
وذكر متحدث الهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه قد ورد بلاغ لغرفة العمليات الهلال الأحمر في تمام الساعة 7:13 ص اليوم الأحد يفيد بوجود حادث تصادم وذلك بمحافظة المخواة تحديداً ( الجوه ).
وقال الزهراني تم على الفور توجيه 4 فرق إسعافية من الهلال الأحمر وأيضاً القائد الميداني وفرقتين إسعافيه من الصحة وعند وصول أول فرقه إسعافيه لموقع الحادث تبين بوجود 9 إصابات تم التعامل معها إسعافياً حسب البروتوكول الإسعافي المتبع وكانت اصابتهم خمس اصابت متوسطه و3 اصابات بسيطه واصابه خطيره
وتم نقل جميع الاصابات إلى مستشفى المخواه العام .
فيما تمت الإستجابة من الفــرق الإسعافية في خلال 13 دقائق من ورود الـبـــلاغ لوصول الفرق الإسعافية بالموقع وإدارتهـا للعملية الاسعافية
وشددت الهيئة على سرعة الاتصال برقم البلاغات 997 أو تطبيقي أسعفني و توكلنا في حال وقوع أي حالة اسعافية والإبتعاد عن التجمهر وإفساح المجال لرجال الهلال الأحمر.

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