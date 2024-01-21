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330 سفيرًا لبرنامج ريالي من تعليم القصيم

1/21/2024 2:18:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم تأهيل وتدريب 330 سفيرًا وسفيرة من المعلمين والمعلمات، بعدما تم تزويدهم بالمعلومات والمهارات المتخصصة بمجال الوعي المالي والادخار، ومتابعتهم والإشراف على مشاريعهم ضمن إطار برنامج الوعي المالي والادخار من أجل بناء جيل واعٍ ماليًا، بالشراكة بين وزارة التعليم ومبادرة ((ريالي)).
وتناول البرنامج التأهيلي مفهوم الوعي المالي والادخار وأهميته، وأساليب وطرق إدارة الأموال، ومهارات التخطيط المالي، وأهمية الادخار والاستثمار، الأمر الذي يسهم في نشر وتمدد تلك الثقافة والمهارة في الإدارة المالية بين عموم الطلاب والطالبات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ((ريالي))، هشام رزق، أن الشراكة الإستراتيجية مع التعليم تهدف لبناء جيل واعٍ ماليًا، قادر على إدارة أمواله، وتحقيق أهدافه المالية من خلال تزويدهم بالمعلومات والمهارات المتخصصة بمجال الوعي المالي والادخار، مضيفًا أن برنامج تأهيل وتدريب ((سفراء ريالي)) يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في الوعي المالي والادخار وإدارة المال والتعامل معه.
وبيّن أن مبادرة ((ريالي)) تستهدف الطلاب والطالبات من جميع المراحل الدراسية، ما يعكس اهتمام وزارة التعليم بتعزيز الوعي المالي والادخار لدى جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستسهم في بناء مجتمع واع ماليًا، يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.​

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