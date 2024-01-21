330 سفيرًا لبرنامج ريالي من تعليم القصيم

(MENAFN
- Al Watan) أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم تأهيل وتدريب 330 سفيرًا وسفيرة من المعلمين والمعلمات، بعدما تم تزويدهم بالمعلومات والمهارات المتخصصة بمجال الوعي المالي والادخار، ومتابعتهم والإشراف على مشاريعهم ضمن إطار برنامج الوعي المالي والادخار من أجل بناء جيل واعٍ ماليًا، بالشراكة بين وزارة التعليم ومبادرة ((ريالي)).
وتناول البرنامج التأهيلي مفهوم الوعي المالي والادخار وأهميته، وأساليب وطرق إدارة الأموال، ومهارات التخطيط المالي، وأهمية الادخار والاستثمار، الأمر الذي يسهم في نشر وتمدد تلك الثقافة والمهارة في الإدارة المالية بين عموم الطلاب والطالبات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ((ريالي))، هشام رزق، أن الشراكة الإستراتيجية مع التعليم تهدف لبناء جيل واعٍ ماليًا، قادر على إدارة أمواله، وتحقيق أهدافه المالية من خلال تزويدهم بالمعلومات والمهارات المتخصصة بمجال الوعي المالي والادخار، مضيفًا أن برنامج تأهيل وتدريب ((سفراء ريالي)) يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في الوعي المالي والادخار وإدارة المال والتعامل معه.
وبيّن أن مبادرة ((ريالي)) تستهدف الطلاب والطالبات من جميع المراحل الدراسية، ما يعكس اهتمام وزارة التعليم بتعزيز الوعي المالي والادخار لدى جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستسهم في بناء مجتمع واع ماليًا، يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
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