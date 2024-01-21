تآلف تعزز دور العائلة

(MENAFN
- Al Watan) نفذت جمعية تيسير الزواج والرعاية الأسرية ((تآلف)) في محافظة عنيزة مبادرة ((ألفة))، معبرة عن اعتزازها بدور الأسرة من خلال توزيع 500 كوب تتضمن رسائل توعوية تؤكد أن ((العائلة هي الأمان الدائم)).
إلى ذلك، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية، عبدالرحمن الفنيخ، أن المبادرة تهدف إلى الاعتزاز بدور الأسرة المحوري، للوصول لمجتمع سعيد وآمن. كما تهدف لتعريف المجتمع بخدمات الجمعية التي تقدم مساعدة للمقبلين على الزواج، والرعاية الأسرية، من إصلاح ذات البين إلى الاستشارات الأسرية، بالإضافة لمركز ((شمل))، وغيرها من الخدمات التي تختص بشوؤن الأسرة.
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