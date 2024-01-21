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تآلف تعزز دور العائلة

1/21/2024 2:18:44 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت جمعية تيسير الزواج والرعاية الأسرية ((تآلف)) في محافظة عنيزة مبادرة ((ألفة))، معبرة عن اعتزازها بدور الأسرة من خلال توزيع 500 كوب تتضمن رسائل توعوية تؤكد أن ((العائلة هي الأمان الدائم)).
إلى ذلك، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية، عبدالرحمن الفنيخ، أن المبادرة تهدف إلى الاعتزاز بدور الأسرة المحوري، للوصول لمجتمع سعيد وآمن. كما تهدف لتعريف المجتمع بخدمات الجمعية التي تقدم مساعدة للمقبلين على الزواج، والرعاية الأسرية، من إصلاح ذات البين إلى الاستشارات الأسرية، بالإضافة لمركز ((شمل))، وغيرها من الخدمات التي تختص بشوؤن الأسرة.

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