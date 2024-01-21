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أكبر جبل جليدي يتحرك من مكانه

1/21/2024 2:18:43 PM
(MENAFN- Al Watan) كان إيان ستراكان يُدرك عندما كانت سفينته تمخر عباب بحار القطب الجنوبي، الأحد الماضي، أنها تقترب من عملاق أبيض يطفو في مكان ما أمامه، ويحتجب وراء الضباب الكثيف، وهو في الواقع أكبر جبل جليدي في العالم.
ويروي ستراكان، الذي كان يومها يقف للمرة الأولى في حضرة هذا الجبل الجليدي، لوكالة ((فرانس برس)) أن ((الغيوم انقشعت بعد ذلك))، ما مكّنه من ((رؤية هذا الخط الأبيض، المجرّد تقريبا، يمتد على طول خط الأفق)).
وكلما كانت سفينته تتقدم كانت تظهر شقوق ضخمة وأقواس زرقاء بديعة، منحوتة في الجدار الجليدي، مشيرا إلى أن بعض الأقواس انهارت تحت ضربات الأمواج التي كان ارتفاعها يبلغ أربعة أمتار.
تبلغ مساحة الجبل الجليدي ((إيه 23 إيه)) (A23a) ذي الشكل المسنن نحو أربعة آلاف كيلومتر مربع، ويُقدَّر وزنه بما يقارب ألف مليار طن، ويصل سمكه في بعض الأماكن إلى 400 متر، وهو يتجه نحو شمال المحيط الجنوبي، ويقع في الوقت الراهن بين جزيرة ((إليفانت آيلند)) وجزر أوركني الجنوبية.
لم تكن بعثة إيان ستراكان الاستكشافية الخاصة، التي تديرها شركة ((إيوس إكسبيديشنز))، أول من وقعَ على هذا المشهد.
ففي ديسمبر الماضي، كانت سفينة الأبحاث القطبية البريطانية ((آر. آر. إس سير ديفيد أتنبرو)) تنفّذ مهمة علمية في القارة القطبية الجنوبية عندما تبيّن أن ((إيه 23 إيه)) يعيق طريقها.

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