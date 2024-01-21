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18 كلجم كوكايين داخل جمبري

1/21/2024 2:18:43 PM
(MENAFN- Al Watan) ألقت الشرطة الأمريكية في مطار جون كينيدي بالقرب من نيويورك القبض على رجل بتهمة محاولة تهريب 18 كيلوجرامًا من الكوكايين داخل عبوات مجمدة من الجمبري الجامبو.
ونقلت صحيفة ((نيويورك ديلي نيوز)) عن الشرطة الاتحادية قولها إنه ألقي القبض على، زاكاري سكوت، 22 عامًا، وبحوزته عبوات الجمبري غير القانونية داخل حقيبتيه في مطار جون كينيدي بمقاطعة ((كوينز)) صباح يوم الجمعة.
وأفادت مستندات المحكمة أن سكوت، وهو مواطن أمريكي يعيش في دولة جويانا، كان قادمًا على متن الخطوط الجوية الأمريكية عندما اختاره ضباط الجمارك وحماية الحدود لإجراء تفتيش ثانوي أثناء خضوعه للفحص.
وعند فحص أمتعة سكوت، عثر الضباط على ملابس فضفاضة والعديد من عبوات الجمبري الجامبو المجمد ملفوف في بلاستيك محكم الغلق، وعند تقطيع الجمبري المعبأ، اكتشفوا كتلا من المسحوق الأبيض، تم تحديدها بعد ذلك على أنها كوكايين، وفقًا لمستندات المحكمة، وتقول الشرطة الاتحادية إن كمية الكوكايين المضبوطة تزن 18 كيلوغرامًا، وفي حالة إدانته، سيواجه سكوت عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.

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