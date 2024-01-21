Instagram يقلل زمن الاستخدام

(MENAFN
- Al Watan) أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي Instagram خاصية جديدة لحسابات المراهقين، للحد من فترات استخدامهم للتطبيق، بحسب ما أعلنته شركة ميتا بلاتفورمس المالكة للتطبيق.
وستظهر خاصية ((التنبيهات الليلية)) عندما يقضي أي مستخدم مراهق أكثر من 10 دقائق على أقسام Instagram مثل ريلز أو دي.إم في أوقات متأخرة من الليل. وسيذكر هذا التنبيه المستخدمين المراهقين بأن الوقت متأخر وتحثهم على غلق التطبيق والذهاب إلى النوم بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.
ونقل الموقع عن منصة Instagram القول إن المستخدمين المراهقين سيتلقون بعد الساعة العاشرة مساء تنبيهات تقول ((أليس هذا وقت الاستراحة؟)) ثم رسالة ((الوقت أصبح متأخرا فكر في إغلاق Instagram)).
وأضاف أن هذه التنبيهات الليلية ستظهر تلقائيا ولن يمكن للمستخدم إيقاف تشغيلها، وهو ما يعني أنه لن يكون أمام المستخدم خيار التشغيل ووقف التشغيل لهذه الخاصية.
ورغم ذلك سيظل في مقدور المستخدم تجاهل الرسائل ومواصلة استخدام Instagram أثناء الليل.
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