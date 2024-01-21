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Instagram يقلل زمن الاستخدام

1/21/2024 2:18:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي Instagram خاصية جديدة لحسابات المراهقين، للحد من فترات استخدامهم للتطبيق، بحسب ما أعلنته شركة ميتا بلاتفورمس المالكة للتطبيق.
وستظهر خاصية ((التنبيهات الليلية)) عندما يقضي أي مستخدم مراهق أكثر من 10 دقائق على أقسام Instagram مثل ريلز أو دي.إم في أوقات متأخرة من الليل. وسيذكر هذا التنبيه المستخدمين المراهقين بأن الوقت متأخر وتحثهم على غلق التطبيق والذهاب إلى النوم بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.
ونقل الموقع عن منصة Instagram القول إن المستخدمين المراهقين سيتلقون بعد الساعة العاشرة مساء تنبيهات تقول ((أليس هذا وقت الاستراحة؟)) ثم رسالة ((الوقت أصبح متأخرا فكر في إغلاق Instagram)).
وأضاف أن هذه التنبيهات الليلية ستظهر تلقائيا ولن يمكن للمستخدم إيقاف تشغيلها، وهو ما يعني أنه لن يكون أمام المستخدم خيار التشغيل ووقف التشغيل لهذه الخاصية.
ورغم ذلك سيظل في مقدور المستخدم تجاهل الرسائل ومواصلة استخدام Instagram أثناء الليل.

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