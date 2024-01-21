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((سقيفة للتطوير العقاري)) راعيا لـ((منتدى مستقبل العقار)) الثالث بالرياض

1/21/2024 2:18:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك شركة سقيفة العقارية، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري كراعي لـ "منتدى مستقبل العقار"، في نسخته الثالثة، الذي اكتملت كافة تجهيزاته واستعداداته للانطلاق في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024م، برعاية معالي الأستاذ ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة.
وتأتي مشاركة شركة ((سقيفة للتطوير العقاري))، في أعمال المنتدى إيمانا من الشركة على أهمية المشاركات في الفعاليات العقارية المختلفة، لما لها من دور ة مؤثر، خلال المرحلة الحالية والمقبلة، حيث يمثل المنتدى فرصة للاطلاع على أحدث ما وصل إليه قطاع منظومة العقار، بالإضافة إلى الوقوف على الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص من إسهامات مقدرة في مجال العقار، بصورة عامة.
وتعليقا على المشاركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ((سقيفة للتطوير العقاري)) الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الماجد: "تمثل مشاركتنا في أنشطة وفعاليات منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، كأول مشاركة لنا في هذا الحدث العقاري المهم، وهي فرصة لتقديم تجربتنا في التطوير السكني، وتوفير منتجات سكنية تناسب متطلبات المرحلة، بجانب الوقوف على تجارب الجهات الأخرى المشاركة للقطاعين العام والخاص وتوسيع دائرة شراكاتنا الاستراتيجية، سيما ونحن نعمل حاليا على تعزيز شراكتنا مع القطاع الحكومي لحل أزمة الإسكان، والإسهام في ضخ مزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية".
وأكد الماجد أن ((سقيفة للتطوير العقاري))، تسعى لتقديم حلول مبتكرة في تطوير المشاريع العقارية وذلك عبر توفير وحدات سكنية تفي باحتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتتمتع بالجودة العالية والإتقان، فضلا عن تمتعها بتصاميم تجمع بين الإبتكار والفخامة التي تلائم ثقافة السكن العصري بالمملكة، مشيرا إلى أن مصداقية الشركة في التعامل مع كافة عملائها تمثل المفتاح الأساسي لنمو مشاريعها وتطويرها، حيث تستهدف من ذلك الإسهام بصورة مؤثرة في حل مشكلة السكن، لرفع نسبة تملك السكن لدى المواطنين، وذلك تحقيقا لمستهداف رؤية المملكة2030 في قطاع الإسكان.
وتعتبر شركة ((سقيفة للتطوير العقاري ))، التي تتخذ من مدينة الرياض مقرا لها، إحدى أبرز الشركات الرائدة التي تعمل في مجال التطوير العقاري ولها جهود مقدرة في التميز والإتقان في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، وتعمل الشركة على بناء المساكن المتطورة والمصممة وفق حاجة الأسرة ومتطلباتها السكنية، وبما يضمن لها الحصول على تجربة فريدة من نوعها، ومليئة بالإستقرار والراحة، كما تسعى الشركة إلى تقديم مشاريع سكنية متطورة وفق دراسة مستفيضة لاحتياجات السوق العقاري وتلبية لرغبات عملائها، وذلك وفقا لمفاهيم متجددة في العمارة السكنية المعاصرة.
الجدير بالذكر أن أعمال وأنشطة منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، تتضمن عدد ا كبيرا من ورش العمل والجلسات والتي تبلغ أكثر من 50 جلسة، فيما يصل عدد ورش العمل إلى أكثر من 40 ورشة، وعدد المتحدثين إلى أكثر من 300 متحدث، يمثلون أكثر من 85 دولة، وتتنوع هذه المشاركة الواسعة محليا وخارجيا من المتحدثين والمشاركين، حيث تضم نخبة من الشخصيات من مختلف دول العالم، من خبراء وقادة وصناع قرار في مجال منظومة العقار والقطاعات المالية والاقتصادية والاستشارية.

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