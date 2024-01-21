افتتاح توسعة جسر طريق عمر بن الخطاب مع وادي العزيزية

(MENAFN
- Al Watan) افتتحت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم، مشروع توسعة جسر طريق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع وادي العزيزية، بعد تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع.
وأكدت الأمانة أن مشروع توسعة الجسر يُعد واحدا من أهم مشاريع الأمانة لتنفيذ البنى التحتية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة، ويسهم في تحرير الحركة المرورية، ورفع كفاءة التقاطع، وتسهيل التنقل بكل يسر لمسجد الميقات، إلى جانب الأحياء السكنية المجاورة للمشروع.
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