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افتتاح توسعة جسر طريق عمر بن الخطاب مع وادي العزيزية

1/21/2024 2:18:42 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتحت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم، مشروع توسعة جسر طريق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع وادي العزيزية، بعد تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع.
وأكدت الأمانة أن مشروع توسعة الجسر يُعد واحدا من أهم مشاريع الأمانة لتنفيذ البنى التحتية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة، ويسهم في تحرير الحركة المرورية، ورفع كفاءة التقاطع، وتسهيل التنقل بكل يسر لمسجد الميقات، إلى جانب الأحياء السكنية المجاورة للمشروع.

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