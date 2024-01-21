ختام بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت لحظات العلا يوم أمس منافسات بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء للعام 2024 في يومها الرابع والأخير بفوز رائع لفريق السعودية، بعد أربعة أيام من التحديات المثيرة التي استضافتها قرية الفرسان للفروسية في العلا. وجمعت البطولة المميزة كوكبة من أفضل لاعبي البولو العالميين إلى جانب الرعاة الدوليين وكبار الشخصيات الملكية المرموقة في منافسات تجاوزت توقعات الجماهير وعشاق البولو الذين قدموا من كل مكان للاستمتاع بأجواء البطولة الصحراوية.
كما شهدت البطولة تواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، المهندس عمرو زيدان طوال أيامها الأربعة مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الأستاذ فيصل بن دويس، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالاتحاد السعودي للبولو، وحضر أيضاً فعاليات البطولة الأستاذ زياد السحيباني رئيس قطاع الرياضة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، وعدد من منسوبي الهيئة الملكية لمحافظة العلا. كما قام كلا من السيدة عبير العقل، الرئيس التنفيذي "المكلف" للهيئة الملكية بمحافظة العلا والمهندس عمرو زيدان بحضور الحفل الختامي وتكريم فريق السعودية، حامل كأس البطولة.
وحصد فريق السعودية، الذي ضم كل من سايو دانتانا وميليسا جانزي والأسطورة الأرجنتينية أدولوفو كامبياسو، لقب البطولة بعد نهائي ملحمي ضد فريق ريتشارد ميل انتهى بنتيجة 9 – 5 لصالح فريق السعودية. وأنهى فريق العلا مشواره في البطولة بالمركز الثالث، بينما حل فريق تيماء في المركز الرابع، بعد مباراة رائعة قدم من خلالها الفريقين عرضاً رياضياً عالي المستوى.
وتجاوزت النسخة الثالثة من البطولة جميع التوقعات، حيث وضعت أسساً جديدة لتطوير البطولة وتعزيز نموها بشكل أكبر في السنوات القادمة. كما أعلنت عن نفسها بأنها أكبر وأفضل نسخ البطولة حتى الآن، حيث استقبلت هذا العام ثمانية فرق هي (العلا، ريتشارد ميل، بنتلي، ساب الأول، الخطوط السعودية، دادان، خيبر، تيماء)، وهو ضعف عدد الفرق المشاركة في نسخة 2022، لتعد بمستقبل مشرق لرياضة البولو في المملكة العربية السعودية والمنطقة.
وبلغ إجمالي اللاعبين المشاركين في هذه النسخة 24 لاعباً من 12 دولة في منافسات حماسية أشعلت أجواء العلا، حيث تعتبر الهيئة الملكية هذه الإحصائيات مؤشرات إيجابية تعكس نمو وتطور البطولة عامًا بعد عام.
وصرح زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "نشعر بفخر كبير لظهور النسخة الثالثة من بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء بهذا الشكل الرائع، حيث شهدنا أروع المنافسات الحماسية، وحظى جميع اللاعبين والزوار بتجربة رياضية فريدة من نوعها. ونسعى من خلال جهودنا المبذولة لترسيخ مكانة العلا كوجهة رائدة على الساحة الدولية لرياضة البولو".
وأضاف السحيباني: "نكرس جهودنا للارتقاء ببطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء لتصبح فعالية عالمية المستوى يقصدها الناس من جميع أنحاء العالم". وندرك أن مساعينا لا تزال في بدايتها، إلا أننا قطعنا شوطاً مهماً حتى الآن. وعملنا على رفع مستوى المنافسة وتطوير الملعب وجميع التفاصيل المحيطة بالبطولة، ونتطلع لمزيد من النجاحات مستقبلاً. ونؤكد التزامنا باستقطاب أفضل اللاعبين والفرق لرفع مستويات المنافسة، مع التركيز على جذب الضيوف ووسائل الإعلام الإقليمية والدولية لتحقيق الريادة على مستوى العالم. كما نواصل مساعينا لتعزيز رياضة البولو في العلا، إذ أنها تشكل محوراً رئيسياً لجهودنا وتقدمنا".
وتقام بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء بالشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع الاتحاد السعودي للبولو، المنظمة المتخصصة بتعزيز وتطوير رياضة البولو في جميع أنحاء المملكة.
بدوره قال فيصل بن دويس، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو: "شهدت بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء إقبالاً مذهلاً من قبل المجتمع المحلي الذي تربطه علاقات وثيقة مع تراث الفروسية تمتد لآلاف السنين. وحافظت هذه الرياضات على مكانتها في قلب الجمهور السعودي، ونتطلع لتعزيزها بشكل أكبر في المستقبل القريب. أظهرت البطولة تأثيرها البارز في إلهام الأجيال الشابة وتعزيز روح المنافسة والتحدي".
واستضافت البطولة بعض أشهر نجوم البولو في العالم، على رأسهم الأسطورة أدولفو كامبياسو وخوان مارتين نيرو وبابلو ماك دونو إلى جانب نينا كلاركين وليا سالفو الذين قدموا أروع العروض الفروسية والرياضية في قلب العلا. كما تضمنت النسخة الثالثة سلسلة من الفعاليات الترفيهية المميزة ضمن الموقع لتعزز من تجربة الجماهير وتمنحهم أروع اللحظات.
وشهدت عروض الضيافة والترفيه المباشرة مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين الذين سلطوا الضوء على الثقافة والتراث العربي الأصيل، الأمر الذي منح ضيوف العلا تجربة رياضية ترفيهية متكاملة.
يذكر أن تقويم فعاليات لحظات العلا يستضيف العديد من الفعاليات الرياضية المقبلة، مثل عودة طواف العلا مع نخبة من نجوم العالم في رياضة ركوب الدراجات من 30 يناير حتى 3 فبراير، بينما تنطلق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل يومي 10 و11 فبراير، وعودة كأس العلا للهجن في أبريل المقبل.
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