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ختام بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء

1/21/2024 2:18:42 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت لحظات العلا يوم أمس منافسات بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء للعام 2024 في يومها الرابع والأخير بفوز رائع لفريق السعودية، بعد أربعة أيام من التحديات المثيرة التي استضافتها قرية الفرسان للفروسية في العلا. وجمعت البطولة المميزة كوكبة من أفضل لاعبي البولو العالميين إلى جانب الرعاة الدوليين وكبار الشخصيات الملكية المرموقة في منافسات تجاوزت توقعات الجماهير وعشاق البولو الذين قدموا من كل مكان للاستمتاع بأجواء البطولة الصحراوية.
كما شهدت البطولة تواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، المهندس عمرو زيدان طوال أيامها الأربعة مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الأستاذ فيصل بن دويس، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالاتحاد السعودي للبولو، وحضر أيضاً فعاليات البطولة الأستاذ زياد السحيباني رئيس قطاع الرياضة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، وعدد من منسوبي الهيئة الملكية لمحافظة العلا. كما قام كلا من السيدة عبير العقل، الرئيس التنفيذي "المكلف" للهيئة الملكية بمحافظة العلا والمهندس عمرو زيدان بحضور الحفل الختامي وتكريم فريق السعودية، حامل كأس البطولة.
وحصد فريق السعودية، الذي ضم كل من سايو دانتانا وميليسا جانزي والأسطورة الأرجنتينية أدولوفو كامبياسو، لقب البطولة بعد نهائي ملحمي ضد فريق ريتشارد ميل انتهى بنتيجة 9 – 5 لصالح فريق السعودية. وأنهى فريق العلا مشواره في البطولة بالمركز الثالث، بينما حل فريق تيماء في المركز الرابع، بعد مباراة رائعة قدم من خلالها الفريقين عرضاً رياضياً عالي المستوى.
وتجاوزت النسخة الثالثة من البطولة جميع التوقعات، حيث وضعت أسساً جديدة لتطوير البطولة وتعزيز نموها بشكل أكبر في السنوات القادمة. كما أعلنت عن نفسها بأنها أكبر وأفضل نسخ البطولة حتى الآن، حيث استقبلت هذا العام ثمانية فرق هي (العلا، ريتشارد ميل، بنتلي، ساب الأول، الخطوط السعودية، دادان، خيبر، تيماء)، وهو ضعف عدد الفرق المشاركة في نسخة 2022، لتعد بمستقبل مشرق لرياضة البولو في المملكة العربية السعودية والمنطقة.
وبلغ إجمالي اللاعبين المشاركين في هذه النسخة 24 لاعباً من 12 دولة في منافسات حماسية أشعلت أجواء العلا، حيث تعتبر الهيئة الملكية هذه الإحصائيات مؤشرات إيجابية تعكس نمو وتطور البطولة عامًا بعد عام.
وصرح زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "نشعر بفخر كبير لظهور النسخة الثالثة من بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء بهذا الشكل الرائع، حيث شهدنا أروع المنافسات الحماسية، وحظى جميع اللاعبين والزوار بتجربة رياضية فريدة من نوعها. ونسعى من خلال جهودنا المبذولة لترسيخ مكانة العلا كوجهة رائدة على الساحة الدولية لرياضة البولو".
وأضاف السحيباني: "نكرس جهودنا للارتقاء ببطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء لتصبح فعالية عالمية المستوى يقصدها الناس من جميع أنحاء العالم". وندرك أن مساعينا لا تزال في بدايتها، إلا أننا قطعنا شوطاً مهماً حتى الآن. وعملنا على رفع مستوى المنافسة وتطوير الملعب وجميع التفاصيل المحيطة بالبطولة، ونتطلع لمزيد من النجاحات مستقبلاً. ونؤكد التزامنا باستقطاب أفضل اللاعبين والفرق لرفع مستويات المنافسة، مع التركيز على جذب الضيوف ووسائل الإعلام الإقليمية والدولية لتحقيق الريادة على مستوى العالم. كما نواصل مساعينا لتعزيز رياضة البولو في العلا، إذ أنها تشكل محوراً رئيسياً لجهودنا وتقدمنا".
وتقام بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء بالشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع الاتحاد السعودي للبولو، المنظمة المتخصصة بتعزيز وتطوير رياضة البولو في جميع أنحاء المملكة.
بدوره قال فيصل بن دويس، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو: "شهدت بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء إقبالاً مذهلاً من قبل المجتمع المحلي الذي تربطه علاقات وثيقة مع تراث الفروسية تمتد لآلاف السنين. وحافظت هذه الرياضات على مكانتها في قلب الجمهور السعودي، ونتطلع لتعزيزها بشكل أكبر في المستقبل القريب. أظهرت البطولة تأثيرها البارز في إلهام الأجيال الشابة وتعزيز روح المنافسة والتحدي".
واستضافت البطولة بعض أشهر نجوم البولو في العالم، على رأسهم الأسطورة أدولفو كامبياسو وخوان مارتين نيرو وبابلو ماك دونو إلى جانب نينا كلاركين وليا سالفو الذين قدموا أروع العروض الفروسية والرياضية في قلب العلا. كما تضمنت النسخة الثالثة سلسلة من الفعاليات الترفيهية المميزة ضمن الموقع لتعزز من تجربة الجماهير وتمنحهم أروع اللحظات.
وشهدت عروض الضيافة والترفيه المباشرة مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين الذين سلطوا الضوء على الثقافة والتراث العربي الأصيل، الأمر الذي منح ضيوف العلا تجربة رياضية ترفيهية متكاملة.
يذكر أن تقويم فعاليات لحظات العلا يستضيف العديد من الفعاليات الرياضية المقبلة، مثل عودة طواف العلا مع نخبة من نجوم العالم في رياضة ركوب الدراجات من 30 يناير حتى 3 فبراير، بينما تنطلق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل يومي 10 و11 فبراير، وعودة كأس العلا للهجن في أبريل المقبل.

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