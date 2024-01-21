السلبية تخيم على موقعة عمان وتايلاند
التاريخ
1/21/2024 2:18:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة منتخبي عمان وتايلاند، التي جمعتهما على إستاد عبدالله بن خليفة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس آسيا، المقامة حاليًا في قطر.
وبات رصيد عمان نقطة واحدة، في المركز الثالث بالمجموعة، بعد أن خسر الجولة الأولى أمام الأخضر، بينما ارتفع رصيد تايلاند إلى 4 نقاط، بعد أن كسب في الجولة الأولى قرغيزستان.
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