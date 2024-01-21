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السلبية تخيم على موقعة عمان وتايلاند

1/21/2024 2:18:42 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة منتخبي عمان وتايلاند، التي جمعتهما على إستاد عبدالله بن خليفة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس آسيا، المقامة حاليًا في قطر.
وبات رصيد عمان نقطة واحدة، في المركز الثالث بالمجموعة، بعد أن خسر الجولة الأولى أمام الأخضر، بينما ارتفع رصيد تايلاند إلى 4 نقاط، بعد أن كسب في الجولة الأولى قرغيزستان.

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