5 مراحل بطواف العلا 2024

(MENAFN
- Al Watan) كشفت اللجنة المنظمة لـ((طواف العلا 2024))، الذي ستقام نسخته الرابعة خلال الفترة من الـ30 من يناير الجاري حتى الثالث من فبراير المقبل، مراحل السباق التي تتكون من 5 مراحل، تمتد لمسافة 811.2 كلم.
وتتيح مراحل السباق المجال أمام الدراجين المتميزين في المرتفعات والسباقات السريعة لإبراز مهاراتهم وقدراتهم الاستثنائية من خلال مسار السباق حول المنطقة التاريخية للعلا التي تزخر بعدد من المواقع الخلابة مثل محطة قطار المنشية، ومحمية شرعان الطبيعية، والحجر، وهو الموقع الأثري المدرج على قائمة التراث العالمي لـ((يونسكو)).
وستقام المرحلة الأولى في الـ30 من يناير من محطة قطار المنشية إلى محطة قطار المنشية بمسافة 149.1 كلم.
وفي اليوم التالي، تقام المرحلة الثانية من المتنزه الشتوي إلى محمية شرعان الطبيعية بمسافة 199.1 كلم، بينما يشهد الأول من فبراير المقبل إقامة المرحلة الثالثة من مطار العلا الدولي حتى مسار كأس العلا للهجن بمسافة 170.6 كلم. أما المرحلة الرابعة فستقام في الثاني من فبراير من الحجر إلى مرايا بمسافة 142.2 كلم، على أن تكون المرحلة الخامسة والأخيرة في الثالث من فبراير من البلدة القديمة في العلا إلى مطل حرة عويرض بمسافة 150.2 كلم.
ويشارك في السباق 18 فريقا، منها 9 فرق من فئة UCI WorldTeams، و5 فرق من فئة UCI ProTeams.
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