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5 مراحل بطواف العلا 2024

1/21/2024 2:18:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت اللجنة المنظمة لـ((طواف العلا 2024))، الذي ستقام نسخته الرابعة خلال الفترة من الـ30 من يناير الجاري حتى الثالث من فبراير المقبل، مراحل السباق التي تتكون من 5 مراحل، تمتد لمسافة 811.2 كلم.
وتتيح مراحل السباق المجال أمام الدراجين المتميزين في المرتفعات والسباقات السريعة لإبراز مهاراتهم وقدراتهم الاستثنائية من خلال مسار السباق حول المنطقة التاريخية للعلا التي تزخر بعدد من المواقع الخلابة مثل محطة قطار المنشية، ومحمية شرعان الطبيعية، والحجر، وهو الموقع الأثري المدرج على قائمة التراث العالمي لـ((يونسكو)).
وستقام المرحلة الأولى في الـ30 من يناير من محطة قطار المنشية إلى محطة قطار المنشية بمسافة 149.1 كلم.
وفي اليوم التالي، تقام المرحلة الثانية من المتنزه الشتوي إلى محمية شرعان الطبيعية بمسافة 199.1 كلم، بينما يشهد الأول من فبراير المقبل إقامة المرحلة الثالثة من مطار العلا الدولي حتى مسار كأس العلا للهجن بمسافة 170.6 كلم. أما المرحلة الرابعة فستقام في الثاني من فبراير من الحجر إلى مرايا بمسافة 142.2 كلم، على أن تكون المرحلة الخامسة والأخيرة في الثالث من فبراير من البلدة القديمة في العلا إلى مطل حرة عويرض بمسافة 150.2 كلم.
ويشارك في السباق 18 فريقا، منها 9 فرق من فئة UCI WorldTeams، و5 فرق من فئة UCI ProTeams.

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