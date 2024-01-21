السعودية بطلا لبولو الصحراء

(MENAFN
- Al Watan) توّج فريق السعودية للبولو بلقب بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء التي اختتمت في قرية الفرسان للفروسية بالعُلا، بعد فوزه على فريق ريتشارد ميل بنتيجة 5/9، وسلّم كأس البطولة الرئيس التنفيذي ((المكلف)) للهيئة الملكية بمحافظة العلا عبير العقل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان.
وأنهى فريق العلا مشواره في البطولة ثالثا، وحل فريق تيماء رابعا.
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