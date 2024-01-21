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السعودية بطلا لبولو الصحراء

1/21/2024 2:18:42 PM
(MENAFN- Al Watan) توّج فريق السعودية للبولو بلقب بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء التي اختتمت في قرية الفرسان للفروسية بالعُلا، بعد فوزه على فريق ريتشارد ميل بنتيجة 5/9، وسلّم كأس البطولة الرئيس التنفيذي ((المكلف)) للهيئة الملكية بمحافظة العلا عبير العقل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان.
وأنهى فريق العلا مشواره في البطولة ثالثا، وحل فريق تيماء رابعا.

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