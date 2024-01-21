الجامعات يختتم الشاطئية

الجامعات يختتم الشاطئية
التاريخ
1/21/2024 2:18:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) توجت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركزين الأول والثاني، في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة الطائرة الشاطئية، التي استضافتها جامعة جازان، وذلك ضمن منافسات الموسم الرياضي الـ14، وبمشاركة 44 فريقًا يمثلون 22 جامعة وكلية على مستوى المملكة، فيما جاءت جامعة الملك سعود بالمركز الثالث.
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