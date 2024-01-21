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الجامعات يختتم الشاطئية

1/21/2024 2:18:42 PM
(MENAFN- Al Watan) توجت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركزين الأول والثاني، في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة الطائرة الشاطئية، التي استضافتها جامعة جازان، وذلك ضمن منافسات الموسم الرياضي الـ14، وبمشاركة 44 فريقًا يمثلون 22 جامعة وكلية على مستوى المملكة، فيما جاءت جامعة الملك سعود بالمركز الثالث.

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