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جوتيريش: رفض الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولتهم غير مقبول

1/21/2024 2:18:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن رفض الاعتراف بحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، أمر غير مقبول.
وكتب جوتيريش عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "رفض اتخاذ قرار بشأن حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته أمر غير مقبول".
وأكد أنه ينبغي أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته الخاصة.
وكان نتنياهو قد صرح خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، بأنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو لما بعد الحرب في قطاع غزة.
وأضاف: "في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن ... يجب أن يكون رئيس الوزراء قادرا على قول: لا، لأصدقائنا".

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