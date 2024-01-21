Sunday, 21 January 2024 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حسام بن سعود يطلق الخطة التشغيلية لإمارة الباحة

1/21/2024 2:18:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، الخطة التشغيلية لإمارة المنطقة للعام الحالي (2024)، وذلك ضمن حفل الإمارة الختامي، واطلع على الخطة التشغيلية التي تركزت على ستة أهداف رئيسية: بناء إستراتيجية الإمارة، ومواءمة مشروع إستراتيجية الإمارة، وخططها التشغيلية مع مشروع إستراتيجية وتطوير المنطقة، وتعزيز ثقافة العمل المؤسسي، والتميز في خدمة المواطن والمقيم بأعلى جودة، والمتابعة وقياس الأداء المستمر لجميع الوحدات بالإمارة والمحافظات والمراكز، بالإضافة إلى تعزيز دور الإمارة الإشرافي على جميع القطاعات الخدمية بالمنطقة.
ورفع أمير منطقة الباحة الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ولوزير الداخلية، مشيدا بتعاون جميع وكالات وزارة الداخلية.
وقال في حفل إطلاق الخطة: ((ما نهدف له من الخطة التشغيلية 2024 هو إيجاد حلول للمواطنين دائمًا، فلم نأتِ إلا لخدمتهم بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية)).
وتهدف الخطة التشغيلية إلى البناء وفق منهجية تكفل إشراك جميع الوحدات الإدارية، وتحقق التكامل ضمن خطة تشغيلية موحدة للإمارة، حيث بلغ عدد الإدارات المشمولة بالخطة 23 إدارة، تسعى إلى تحقيق 59 هدفًا تشغيليًا من خلال 94 مبادرة.
وقد تضمنت خطة الإمارة التشغيلية 2024 عدة مسارات، ومن أهمها مسار التميز المؤسسي المشتمل على عدة برامج، منها برنامج جوائز التميز الوطنية، وبرنامج التميز الوظيفي، وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج تحديد الجدارات الوظيفية، بالإضافة إلى برنامج بطاقات الأداء التشغيلي.
كما اشتملت روزنامة الأنشطة والفعاليات في الخطة على 34 فعالية رئيسية للإمارة في 2024، وركزت الخطة على متابعة الأداء من خلال العديد من المؤشرات مثل مؤشر متابعة أداء الجهات الحكومية بالمنطقة، ومؤشر أداء المحافظات، ومؤشر رضا المستفيدين، ومؤشر أثر المبادرات والشراكات، ومؤشر الالتزام بمعايير التحول الرقمي، ومؤشر جودة البيانات الوظيفية، ومؤشر كفاءة الإنفاق.
إلى ذلك، شدد أمير منطقة الباحة على ضرورة الاستمرار في الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي تحقيقا لتطلعات القيادة الحكيمة، وإسهاما في مواكبة رؤية المملكة 2030.
وثمّن جهود وإنجازات منسوبي الإمارة كافة، وما تم إنجازه خلال العام المنصرم 2023، لما تحمله من نتائج تستحق الثناء، متطلعا إلى بذل المزيد من الجهود واستثمار الروح المعنوية العالية.
وقد استمرت إمارة الباحة، بمتابعة وإشراف أمير المنطقة، في تطوير الإجراءات الداخلية، حيث طورت دليل الإجراءات الشامل للإمارة، ودليل المحافظين ورؤساء المراكز، وإنشاء المزيد من الوحدات التنفيذية، ومنها: وحدة دعم الجمعيات، ووحدات التراث والسياحة والاستثمار والرصد الإعلامي، ووحدة التوجيه والإرشاد القانوني، ووحدة التحول الرقمي، ووحدة المخاطر، ووحدة استمرارية الأعمال وتأسيس فريق الإبداع والابتكار.
كما حرصت على تحسين تجربة المستفيد، وذلك بتفعيل مركز الاتصال (Call Center) عبر رقم الإمارة الموحد، وإنشاء ((واتس آب)) الإمارة التفاعلي (شات بوت)، وخدمة الاتصال المرئي، للوصول إلى المستفيدين في المحافظات والمراكز.
وفي مسار الأتمتة والتحول الرقمي، تحسّن مؤشر الالتزام بمعايير التحول الرقمي 56%، وتم إطلاق العديد من الأنظمة الرقمية والتطبيقات الجديدة، أبرزها ((نظام تكامل)) للربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية بالمنطقة.
كما حققت الإمارة النطاق الأخضر في مؤشري كفاءة الإنفاق وجودة البيانات الوظيفية، ونجحت في الالتزام الكامل بمؤشر التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي. وارتفع أيضا عدد الساعات التطوعية الداخلية لمنسوبي الإمارة 110%، ما أسهم في زيادة العائد الاقتصادي من التطوع 84%. وقد رفعت الإمارة مشاركتها في الأيام العالمية والمناسبات الوطنية 140%، وتم بناء مؤشرات خاصة بالعمل الحقوقي تُمكن من سرعة الإنجاز، وقياس الحالة الحقوقية التفصيلية بالمنطقة، وتساعد في اتخاذ القرارات الأمنية والحقوقية والاجتماعية.

MENAFN21012024000089011017ID1107748316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث