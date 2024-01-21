1296 مخالفة بمنشآت الجوف

(MENAFN
- Al Watan) نفّذت فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة الجوف خلال شهر ديسمبر الماضي 4452 زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية والأسواق والمولات والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والأنظمة، والتأكد من الشهادات الصحية للعاملين.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الجولات أسفرت عن رصد 1296 مخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق المخالفين.
كما شملت أعمال الأمانة خلال الفترة ذاتها إزالة 184 لوحة دعائية مخالفة، وسحب 31 سيارة تالفة من الشوارع والميادين، ومعالجة وضع 465 حاوية نفايات بالأحياء، بالإضافة إلى صيانة 2410 من أعمدة شبكات الإنارة، و7 آلاف متر مربع من الطرق، و933 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة.
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