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1296 مخالفة بمنشآت الجوف

1/21/2024 2:18:41 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة الجوف خلال شهر ديسمبر الماضي 4452 زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية والأسواق والمولات والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والأنظمة، والتأكد من الشهادات الصحية للعاملين.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الجولات أسفرت عن رصد 1296 مخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق المخالفين.
كما شملت أعمال الأمانة خلال الفترة ذاتها إزالة 184 لوحة دعائية مخالفة، وسحب 31 سيارة تالفة من الشوارع والميادين، ومعالجة وضع 465 حاوية نفايات بالأحياء، بالإضافة إلى صيانة 2410 من أعمدة شبكات الإنارة، و7 آلاف متر مربع من الطرق، و933 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة.

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