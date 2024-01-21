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50 ألف شجرة بجامعة نجران

1/21/2024 2:18:41 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت جامعة نجران رقمًا قياسيًا بين جامعات المملكة باعتبارها المدينة الجامعية الأكبر في المملكة بالغطاء النباتي المتنوع والمسطحات الخضراء والذي يتمثل في زراعة 50 ألف شجرة والذي سيتضاعف خلال الفترة المقبلة، إذ قامت إدارة التشجير والإصحاح البيئي بالإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق بجامعة نجران وضمن مبادرة السعودية الخضراء وبمشاركة فريق أصدقاء البيئة مؤخرًا بزراعة 1750 شجرة من أشجار الجاكرندا والنيم والبونسيانا والفيقس حول سور وطرقات المدينة الجامعية وذلك استكمالا للمرحلة الأولى من مشروع زراعة 50 الف شجرة خلال الربع الأول من هذا العام 2024.
وتمت زراعة 40 ألف شجرة الى نهاية عام 2022 و7 آلاف شجرة عام 2023 و1750 شجرة منذ بداية شهر يناير 2024 م حيث بلغ اجمالي المزروع بالمدينة الجامعية حتى الأن 48750 ألف شجرة وحرصت الجامعة على زراعة الأشجار التي تناسب بيئة المنطقة من حيث التربة والمناخ حيث نوعت في الأشجار لتشمل أشجار السدر والطلح والبونسيان والفيكس بأنواعه والسرو وشوكة الفرس وأشجار الكاروزينا والنيم والياسمين الهندي والكافور، وذلك وفقًا لمدير عام الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق بجامعة نجران المهندس عرفان آل منصور.

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