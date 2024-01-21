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بدء التسجيل في اختبار الرخص للمعلمين على رأس العمل

1/21/2024 2:18:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح باب التسجيل في الاختبار ((التربوي العام)) للرخص المهنية للوظائف التعليمية، الذي يستمر حتى 19 مارس 2024م، وذلك ضمن الدورة الرابعة لهذه الاختبارات، التي ستقام في الربع الأول من العام 2024م.
وسيطبق الاختبار على المتقدمين والمتقدمات خلال الفترة من 22 - 23 مارس 2024، وتستهدف الاختبارات المعلمين والمعلمات، ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبون في التقديم على الوظائف التعليمية في القطاعين العام والخاص في المملكة.
مدارس حكومية
طبقت الهيئة اختبارات الرخصة المهنية في 3 دورات، ابتداءً من عام 2021م حتى 2023، وبلغت نسبة المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الذين حققوا اشتراطات الرخصة المهنية 56%، وعددهم أكثر من 286 ألف معلم ومعلمة، بينما بلغ عدد الذين أصدروا الرخصة أكثر من 154 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية.
وستعقد الدورة الخامسة لهذه الاختبارات بنوعيها ((الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي)) في الربع الرابع من العام 2024م، وستُعلن مواعيد الاختبارات والتسجيل فيها لاحقًا.
قياس المعايير
تعد الرخصة المهنية للمعلمين، التي تصدرها الهيئة، وثيقة تثبت أن حاملها يحقق معايير وضوابط محددة لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومدة زمنية محددة، ويتطلب الحصول عليها اجتياز اختبارين تم بناؤهما لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، وهما الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، في 38 تخصصًا.
كما يعد الترخيص المهني من الممارسات المتبعة عالميًا لضمان وضبط جودة الممارسين في المجالات ذات الأهمية والأولوية مثل مجال التعليم، كما تعد الرخصة المهنية -أيضًا- مدخلًا للتطوير والتقدم المهني، وممكنًا من ممكناته.
ضوابط الرخص
تشمل متطلبات الرخصة المهنية الحصول على المؤهل المناسب، واستيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك توافر اختبارات مهنية سارية الصلاحية ((الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي))، وتحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى، كما هو مبين في وثيقة ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.

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