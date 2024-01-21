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الرياض تستضيف اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي أبريل المقبل

1/21/2024 2:18:41 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم وفد المملكة العربية السعودية رفيع المستوى مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، التي توّجها بالإعلان عن استضافة المملكة اجتماعًا خاصَا للمنتدى الاقتصادي العالمي حول "التعاون الدولي والنمو والطاقة " بالرياض في 28 و29 أبريل 2024.
وشارك الوفد الذي رأسه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في العديد من الحوارات العالمية الثرية والاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف طوال فترة انعقاد المنتدى من 15 إلى 19 يناير، حيث ناقشوا وضع حلول للتحديات العالمية الأكثر إلحاحاً، والعمل من أجل بناء مستقبل أكثر ترابطًا ومرونة وازدهارًا.
وضم الوفد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير التجارة د. ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووزير الاستثمار م. خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
ومن أبرز الجلسات التي شارك فيها أعضاء الوفد "تأمين عالمٍ مضطرب"، و"الخدمات الميسرة"، و"حضور نوعي لاقتصادات الخليج"، و"تنظيم المؤسسات غير البنكية"، و"خطوات نوعية للاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، و"المرونة، مفهومها وسبل تحقيقها"، و"سلاسل توريد المستقبل"، و"الحكومات كأول المستثمرين"، و"المعضلة الاقتصادية: الإصلاحات لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، و"الذكاء الاصطناعي، والمكافئ الأكبر؟"، و"الآفاق الاقتصادية العالمية"، و"تنظيم المؤسسات غير البنكية" و"مستقبل الخدمات التقنية والمصرفية في المملكة العربية السعودية وأهميته للمستثمرين" وجلسة خاصة عن المملكة "المملكة العربية السعودية: المسار نحو المستقبل".
وشهدت سلسلة "Bold Visions" ضمن مبادرة "Saudi House" التي أطلقت على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى، استضافت العديد من رواد الأعمال، وصناع التغيير، والمبتكرين لطرح رؤى إستراتيجية حول أهم الموضوعات التي تشكل مستقبل العالم كالاقتصاد الأزرق والعمل المناخي، والسياحة والترفيه والثقافة كونها محركات اقتصادية جديدة.
وشكل الإعلان عن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أحد محطات الاتفاقية المحورية بين المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث سيجمع أكثر من 700 شخصية من القيادات العالمية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمعية لتعزيز الحوارات وتعميق مسارات التعاون الدولي.
وشهد يوم الخميس 19 يناير توقيع المملكة العربية السعودية اتفاقيتين إستراتيجيتين مع منصة الابتكار الخاصة بالمنتدى الاقتصادي العالمي UpLink لإيجاد الحلول العالمية المبتكرة لأكثر القضايا البيئية إلحاحًا وتحديات الاستدامة، وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز المنظومات الحيوية الداعمة للابتكار وتمكين رواد الأعمال المؤثرين، في مراحل مبكرة، لما فيه تحفيز الاستثمارات ودعم الحلول التي تعالج تحديات التنمية المستدامة الملحة، بما في ذلك تدهور المحيطات، وفقدان التنوع الحيوي، وتسريع فرص الاقتصاد الدائري للكربون.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم تعزز التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتشمل العديد من مبادرات تطوير السياسات العامة الاقتصادية، والحوكمة المؤسسية والاستدامة.

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