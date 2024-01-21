انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 28.110 نقطة ما نسبته 0.27% ليصل إلى 10290.630 نقطة.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 258 مليونا و493 ألفا و211 سهما، بقيمة 673 مليونا و340 ألفا و161.534 ريال، نتيجة تنفيذ 23608 صفقات في جميع القطاعات.
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وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 598 مليارا و503 ملايين و136 ألفا و334.360 ريال، مقارنة بـ 600 مليار و227 مليونا و73 ألفا و953.250 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN21012024000202011048ID1107748311
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