انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 28.110 نقطة ما نسبته 0.27% ليصل إلى 10290.630 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 258 مليونا و493 ألفا و211 سهما، بقيمة 673 مليونا و340 ألفا و161.534 ريال، نتيجة تنفيذ 23608 صفقات في جميع القطاعات.

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وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 598 مليارا و503 ملايين و136 ألفا و334.360 ريال، مقارنة بـ 600 مليار و227 مليونا و73 ألفا و953.250 ريال، في الجلسة السابقة.

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