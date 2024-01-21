راية أوتو وكيلاً لسيارات XPENG الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) عقدت شركة راية أوتو، التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، شراكة استراتيجية مع شركة XPENG المتخصصة فى مجال تصنيع وتطوير السيارات الكهربائية.

وأصبحت“راية أوتو” وكيلاً حصرياً لسيارات XPENG فى مصر، ويهدف التعاون إلى تقديم عدد من السيارات الكهربائية إلى السوق المصرى خلال النصف الأول من العام الجارى.

موضوعات“راية أوتو” تخطط لبيع 500 سيارة كهربائية خلال 2024 ” راية أوتو” تطلق 3 أنواع من السيارات الكهربائية بالشراكة مع“X peng” الصينية ((أوتو موبيليتى)) تعتزم افتتاح صالة عرض ومركزى خدمة لسيارات ((جيلى))

وفى إطار الشراكة، من المقرر أن تضخ راية أوتو، استثمار فى مجال السيارات الكهربائية خلال 2024-2025.

وتتضمن الشراكة طرح 3 طرازات من سيارات XPENG، وهى G9، وG6، وP7i، بقدرات تتراوح من 500 إلى 700 كيلو متر فى الشحنة الواحدة، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع من خلال 3 مراكز رئيسية بأنحاء القاهرة.

وقال مدحت خليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن التوسع فى الاستثمار بمجال السيارات الكهربية من خلال شركة راية أوتو، خطوة استراتيجية للمجموعة، لتقديم منتجات وخدمات تمتثل للمعايير العالمية بمختلف القطاعات التى تشملها أعمال الشركة.

وقال محمد النجار، الرئيس التنفيذى لشركة راية أوتو، إن الشركة تهدف إلى تقديم أحدث السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة بمعايير جودة قياسية تتيح للعملاء تجربة استثنائية وأعلى كفاءة وقدرات ممكنة، وفى الوقت نفسه تعزز الاستدامة البيئية وتقلص انبعاثات الكربون.

وأشار إلى أن التنسيق بين راية وXPENG لتقديم خدمات الصيانة والضمان المعتمد لمدة 8 سنوات أو لمسافة 160 ألف كيلو متر.

وأوضح أنه من المقرر خلال العام الأول افتتاح 3 من مراكز البيع والخدمة المعتمدة فى التجمع الخامس والشيخ زايد، فضلاً عن المقر الرئيسى المرتقب افتتاحه فى القطامية بالقاهرة، مع إتاحة خدمة تركيب الشواحن المنزلية للعملاء.

وأضاف أن الخطوة الاستراتيجية تتضمن استيراد السيارات المُجمعة بالكامل، استجابة للمزيا التى تقدمها الحكومة المصرية فى إطار توجهها لتعزيز نشر المركبات الكهربائية، والتى تتضمن إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك وعدد من التدابير لتشجيع تصنيعها محلياً.