راية أوتو وكيلاً لسيارات XPENG الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقدت شركة راية أوتو، التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، شراكة استراتيجية مع شركة XPENG المتخصصة فى مجال تصنيع وتطوير السيارات الكهربائية.
وأصبحت“راية أوتو” وكيلاً حصرياً لسيارات XPENG فى مصر، ويهدف التعاون إلى تقديم عدد من السيارات الكهربائية إلى السوق المصرى خلال النصف الأول من العام الجارى.
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وفى إطار الشراكة، من المقرر أن تضخ راية أوتو، استثمار فى مجال السيارات الكهربائية خلال 2024-2025.
وتتضمن الشراكة طرح 3 طرازات من سيارات XPENG، وهى G9، وG6، وP7i، بقدرات تتراوح من 500 إلى 700 كيلو متر فى الشحنة الواحدة، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع من خلال 3 مراكز رئيسية بأنحاء القاهرة.
وقال مدحت خليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن التوسع فى الاستثمار بمجال السيارات الكهربية من خلال شركة راية أوتو، خطوة استراتيجية للمجموعة، لتقديم منتجات وخدمات تمتثل للمعايير العالمية بمختلف القطاعات التى تشملها أعمال الشركة.
وقال محمد النجار، الرئيس التنفيذى لشركة راية أوتو، إن الشركة تهدف إلى تقديم أحدث السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة بمعايير جودة قياسية تتيح للعملاء تجربة استثنائية وأعلى كفاءة وقدرات ممكنة، وفى الوقت نفسه تعزز الاستدامة البيئية وتقلص انبعاثات الكربون.
وأشار إلى أن التنسيق بين راية وXPENG لتقديم خدمات الصيانة والضمان المعتمد لمدة 8 سنوات أو لمسافة 160 ألف كيلو متر.
وأوضح أنه من المقرر خلال العام الأول افتتاح 3 من مراكز البيع والخدمة المعتمدة فى التجمع الخامس والشيخ زايد، فضلاً عن المقر الرئيسى المرتقب افتتاحه فى القطامية بالقاهرة، مع إتاحة خدمة تركيب الشواحن المنزلية للعملاء.
وأضاف أن الخطوة الاستراتيجية تتضمن استيراد السيارات المُجمعة بالكامل، استجابة للمزيا التى تقدمها الحكومة المصرية فى إطار توجهها لتعزيز نشر المركبات الكهربائية، والتى تتضمن إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك وعدد من التدابير لتشجيع تصنيعها محلياً.
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